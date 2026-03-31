Após 12 anos de atraso, Linha 17-ouro começa a operar nesta terça

O monotrilho da Linha 17-Ouro, projetado originalmente para a Copa do Mundo de 2014, começa a operar nesta terça-feira, 31, na zona sul de São Paulo. A entrega ocorre com cerca de 12 anos de atraso em relação ao cronograma inicial.

A operação será feita de forma assistida, inicialmente de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Segundo o Metrô, o modelo permite ajustes graduais antes da operação plena.

O trecho inicial conta com 6,7 quilômetros de extensão e oito estações previstas. A linha fará a ligação direta com o Aeroporto de Congonhas, um dos principais diferenciais do projeto, por meio de conexão com a estação Aeroporto de Congonhas.

As obras foram de responsabilidade do Metrô, mas a operação será realizada concessionária Motiva, vencedora do leilão que incluia o ramal.

A inauguração, no entanto, ocorrerá sem a estação Washington Luís, que ainda passará por testes adicionais por causa da operação em Y da linha. A expectativa é que, em até 90 dias, o ramal esteja operando integralmente.

O projeto foi reduzido ao longo dos anos e passou de 18 estações previstas para apenas 8 no modelo atual. O traçado também deixou de incluir conexões planejadas inicialmente, como a Linha 1-Azul no Jabaquara.

O monotrilho terá integração com a Linha 9-Esmeralda, na estação Morumbi, e com a Linha 5-Lilás, na estação Campo Belo. A estação Chucri Zaidan deve atender diretamente a região da Berrini, um dos principais polos corporativos da cidade.

A operação será totalmente automatizada, sem bilheterias nas estações. O acesso ao Aeroporto de Congonhas será feito por meio de um túnel sob a avenida Washington Luís.

O investimento total na obra chegou a cerca de R$ 5,9 bilhões, acima da estimativa inicial do projeto. A expectativa do governo estadual é que a linha atenda aproximadamente 100 mil passageiros por dia, com velocidade média de até 80 km/h.