Restaurante americano com unidades em SP usa avatares com IA para avaliar candidatos

Seja para trabalhar como lavador de pratos ou garçom no Olive Garden, a rede de restaurantes passou a exigir que candidatos a vagas respondam a testes de personalidade baseados em inteligência artificial — e o método tem chamado atenção.

Os questionários, considerados inusitados, ganharam repercussão nas redes sociais por conta de seus personagens azuis e cenários hipotéticos pouco convencionais, gerando críticas de milhares de usuários, segundo o The Sun.

O uso de inteligência artificial nos processos seletivos vem crescendo, e empresas têm buscado formas criativas de aplicar essas ferramentas. Além do Olive Garden, outras grandes companhias, como FedEx e McDonald’s, também adotaram esse tipo de avaliação em parceria com a empresa Traitify, especializada em testes visuais.

Como funciona o teste

Na avaliação, os candidatos são apresentados a dezenas de imagens que mostram situações variadas — muitas vezes estranhas — envolvendo um personagem azul humanoide chamado Ash.

A dinâmica é simples: para cada imagem, o candidato deve escolher entre as opções “Me” (combina comigo) ou “Not Me” (não combina comigo), indicando se a situação reflete ou não sua personalidade.

As cenas mostram Ash em diferentes contextos, que vão desde situações cotidianas até cenários sem muito sentido, como usar fantasias, saltar de paraquedas, lidar com animais de estimação ou interpretar arte abstrata.

Objetivo e críticas

Embora o objetivo do teste seja identificar características comportamentais — como cooperação e estabilidade emocional — para prever o desempenho no ambiente de trabalho, o formato incomum gerou forte reação negativa na internet.

Sem entender o propósito do questionário, Jackson Haws, candidato a uma vaga de garçom no Olive Garden, publicou um vídeo no TikTok que viralizou ao criticar o processo seletivo.

“O que é isso? Eu só quero servir mesas, levar comida para as pessoas”, disse ele, afirmando que a quantidade de situações fictícias apresentadas no teste era “absurda”.

Nos comentários, milhares de usuários também ironizaram a proposta do questionário:

“Você: bem-vindo ao Olive Garden. Eu: você entende de pinturas?”, brincou um usuário;

“Isso é degradante, sinceramente”, escreveu outro;

“Vou me candidatar só para fazer esse teste, porque parece uma pegadinha”, comentou um terceiro.

Questionamentos sobre eficácia

Além das críticas bem-humoradas, muitos internautas questionaram a eficácia desse tipo de avaliação para medir a capacidade profissional dos candidatos, segundo o The Sun.

Em um fórum online, um usuário declarou que desistiria imediatamente de qualquer vaga que utilizasse esse tipo de teste. Segundo ele, um “jogo” de poucos minutos não seria capaz de avaliar melhor alguém do que currículo, experiência, referências e qualificações.

Outro comentário reforça essa visão, sugerindo que, caso a empresa queira conhecer melhor o candidato, o caminho mais adequado seria realizar uma entrevista tradicional.