Melhor câmera de segurança Wi-Fi para apartamento: veja modelos e passo a passo para instalação

Câmera de segurança Wi-Fi para apartamento: como escolher, instalar e configurar a gravação em nuvem (Freepik)
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Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h00.
Instalar uma câmera de segurança num apartamento já não precisa de bagunça com a parede furada ou horas de configuração. Os modelos Wi-Fi atuais se conectam à rede doméstica em minutos e gravam em servidores na nuvem. Além da qualidade da imagem, o que pode mudar de um produto para outro é o custo do plano de armazenamento e o quanto o app facilita o uso cotidiano.
O primeiro critério geralmente é a resolução da imagem, e o mínimo aceitável para identificar rostos e ler detalhes é Full HD (1080p). Modelos com 2K ou 3 MP entregam mais nitidez e valem a diferença de preço, especialmente em corredores ou portas de entrada com pouca iluminação.
O segundo critério é o armazenamento. Câmeras Wi-Fi para apartamento funcionam tanto com gravação na nuvem própria da marca, que exige assinatura mensal ou anual e permite acessar o histórico de qualquer lugar, e o cartão microSD inserido no corpo da câmera, que grava localmente sem mensalidade, mas não tem acesso remoto se o dispositivo for furtado. O mais seguro é combinar os dois.
Para a visão noturna, LEDs infravermelhos cobrem até 10 metros com imagem em preto e branco — suficiente para identificar presença, mas sem detalhe de cor. Alguns modelos usam visão noturna colorida, com LEDs de luz branca como auxiliares, o que ajuda a identificar roupas ou objetos que o infravermelho não distingue.
Câmeras com rotação de 360° horizontal eliminam pontos cegos sem precisar de múltiplos dispositivos e conseguem cobrir salas inteiras. Para monitorar apenas a porta de entrada ou um canto específico, uma câmera fixa com campo de visão entre 110° e 130° resolve bem e ocupa menos espaço.
Por fim, o custo do plano de nuvem. Marcas como TP-Link e Intelbras cobram por câmera, com valores menores para planos anuais — a contratação anual costuma sair 30% a 40% abaixo do mensal acumulado. Antes de decidir, verificar se o modelo inclui período de teste gratuito.
A Tapo C200 é a câmera interna Wi-Fi mais indicada para quem quer cobrir uma sala inteira com um único dispositivo. Com rotação de 360° horizontal e 114° vertical, ela monitora o ambiente sem ponto cego e sem precisar ser reposicionada. A resolução é Full HD (1080p) com visão noturna infravermelha de até 9 metros.
O app Tapo, disponível em português, completa a configuração em menos de cinco minutos. O serviço Tapo Care guarda o histórico de eventos em nuvem com planos a partir de 30 dias de retenção. O suporte a cartão microSD de até 128 GB funciona independente do plano pago, o que dá uma camada de backup local sem custo adicional.
A Tapo C200 é indicada para apartamentos pequenos e médios onde uma câmera precisa cobrir o máximo de área. No Brasil, o modelo é encontrado entre R$ 190 e R$ 230.
A Intelbras iM5 é a escolha para quem prefere marca com assistência técnica em todo o Brasil e não quer depender de suporte em inglês. A câmera tem resolução Full HD, campo de visão de 131° e visão noturna infravermelha de até 10 metros.
O app Mibo Smart opera em português e o serviço Mibo Cloud oferece planos com 30 dias de retenção de eventos. O diferencial da linha iM está na detecção de pessoas por inteligência artificial (IA), que distingue humanos de animais e sombras, o que reduz os alertas desnecessários no celular ao longo do dia.
É uma câmera interna Wi-Fi bem avaliada para apartamentos onde a prioridade é suporte local e integração com outros produtos da marca. O preço médio no Brasil fica entre R$ 250 e R$ 360.
A Eufy E220 entrega a maior resolução entre os modelos desta faixa. Com 2K QHD, com rotação de 360° horizontal e 96° vertical, ela também tem visão noturna colorida, e assim mantém informações de cor mesmo com pouca luz, diferença visível em relação ao infravermelho padrão.
A câmera diferencia pessoas de animais por IA e detecta choro de bebê por processamento de áudio, o que a torna útil também como babá eletrônica. É compatível com Alexa e Google Assistant, permitindo checar as imagens em telas inteligentes sem abrir o app.
A E220 é indicada para quem quer a maior qualidade de imagem disponível na categoria e usa a câmera para monitorar crianças ou idosos. O preço médio no Brasil gira entre R$ 330 e R$ 370.
A instalação é praticamente a mesma em todas as marcas e leva entre 10 e 15 minutos. O passo a passo:
Quando uma câmera de segurança Wi-Fi vale a pena para apartamento?
A combinação de câmera Wi-Fi com gravação em nuvem resolve os dois problemas centrais das câmeras com DVR: o custo de instalação e a vulnerabilidade de ter o equipamento de gravação no mesmo local monitorado.
Se a câmera for furtada, as gravações anteriores ao evento ainda ficam acessíveis na nuvem. Se o objetivo for monitorar sem custo mensal, a gravação em cartão microSD funciona como alternativa — mas sem acesso remoto ao histórico.
O plano de nuvem anual de marcas como TP-Link e Intelbras gira em torno de R$ 80 a R$ 150 por câmera por ano, valor viável para quem quer a segurança do backup remoto sem depender de infraestrutura própria.