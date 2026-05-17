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Melhor câmera de segurança Wi-Fi para apartamento: veja modelos e passo a passo para instalação

Monitorar o apartamento com câmera Wi-Fi e armazenamento em nuvem dispensa DVR, cabeamento e instalador — e dá acesso às imagens pelo celular de qualquer lugar

Câmera de segurança Wi-Fi para apartamento: como escolher, instalar e configurar a gravação em nuvem (Freepik)

Câmera de segurança Wi-Fi para apartamento: como escolher, instalar e configurar a gravação em nuvem (Freepik)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h00.

Instalar uma câmera de segurança num apartamento já não precisa de bagunça com a parede furada ou horas de configuração. Os modelos Wi-Fi atuais se conectam à rede doméstica em minutos e gravam em servidores na nuvem. Além da qualidade da imagem, o que pode mudar de um produto para outro é o custo do plano de armazenamento e o quanto o app facilita o uso cotidiano.

O que avaliar antes de comprar uma câmera de segurança Wi-Fi para apartamento

O primeiro critério geralmente é a resolução da imagem, e o mínimo aceitável para identificar rostos e ler detalhes é Full HD (1080p). Modelos com 2K ou 3 MP entregam mais nitidez e valem a diferença de preço, especialmente em corredores ou portas de entrada com pouca iluminação.

O segundo critério é o armazenamento. Câmeras Wi-Fi para apartamento funcionam tanto com gravação na nuvem própria da marca, que exige assinatura mensal ou anual e permite acessar o histórico de qualquer lugar, e o cartão microSD inserido no corpo da câmera, que grava localmente sem mensalidade, mas não tem acesso remoto se o dispositivo for furtado. O mais seguro é combinar os dois.

Para a visão noturna, LEDs infravermelhos cobrem até 10 metros com imagem em preto e branco — suficiente para identificar presença, mas sem detalhe de cor. Alguns modelos usam visão noturna colorida, com LEDs de luz branca como auxiliares, o que ajuda a identificar roupas ou objetos que o infravermelho não distingue.

Câmeras com rotação de 360° horizontal eliminam pontos cegos sem precisar de múltiplos dispositivos e conseguem cobrir salas inteiras. Para monitorar apenas a porta de entrada ou um canto específico, uma câmera fixa com campo de visão entre 110° e 130° resolve bem e ocupa menos espaço.

Por fim, o custo do plano de nuvem. Marcas como TP-Link e Intelbras cobram por câmera, com valores menores para planos anuais — a contratação anual costuma sair 30% a 40% abaixo do mensal acumulado. Antes de decidir, verificar se o modelo inclui período de teste gratuito.

Quais câmeras Wi-Fi valem a compra para apartamento?

1. TP-Link Tapo C200

A Tapo C200 é a câmera interna Wi-Fi mais indicada para quem quer cobrir uma sala inteira com um único dispositivo. Com rotação de 360° horizontal e 114° vertical, ela monitora o ambiente sem ponto cego e sem precisar ser reposicionada. A resolução é Full HD (1080p) com visão noturna infravermelha de até 9 metros.

O app Tapo, disponível em português, completa a configuração em menos de cinco minutos. O serviço Tapo Care guarda o histórico de eventos em nuvem com planos a partir de 30 dias de retenção. O suporte a cartão microSD de até 128 GB funciona independente do plano pago, o que dá uma camada de backup local sem custo adicional.

A Tapo C200 é indicada para apartamentos pequenos e médios onde uma câmera precisa cobrir o máximo de área. No Brasil, o modelo é encontrado entre R$ 190 e R$ 230.

2. Intelbras iM5 Wi-Fi

A Intelbras iM5 é a escolha para quem prefere marca com assistência técnica em todo o Brasil e não quer depender de suporte em inglês. A câmera tem resolução Full HD, campo de visão de 131° e visão noturna infravermelha de até 10 metros.

O app Mibo Smart opera em português e o serviço Mibo Cloud oferece planos com 30 dias de retenção de eventos. O diferencial da linha iM está na detecção de pessoas por inteligência artificial (IA), que distingue humanos de animais e sombras, o que reduz os alertas desnecessários no celular ao longo do dia.

É uma câmera interna Wi-Fi bem avaliada para apartamentos onde a prioridade é suporte local e integração com outros produtos da marca. O preço médio no Brasil fica entre R$ 250 e R$ 360.

3. Eufy E220 (Anker)

A Eufy E220 entrega a maior resolução entre os modelos desta faixa. Com 2K QHD, com rotação de 360° horizontal e 96° vertical, ela também tem visão noturna colorida, e assim mantém informações de cor mesmo com pouca luz, diferença visível em relação ao infravermelho padrão.

A câmera diferencia pessoas de animais por IA e detecta choro de bebê por processamento de áudio, o que a torna útil também como babá eletrônica. É compatível com Alexa e Google Assistant, permitindo checar as imagens em telas inteligentes sem abrir o app.

A E220 é indicada para quem quer a maior qualidade de imagem disponível na categoria e usa a câmera para monitorar crianças ou idosos. O preço médio no Brasil gira entre R$ 330 e R$ 370.

Como instalar câmera de segurança Wi-Fi em apartamento?

A instalação é praticamente a mesma em todas as marcas e leva entre 10 e 15 minutos. O passo a passo:

  1. Escolha o ponto de instalação: posicione a câmera num canto alto, que dá visão diagonal para o ambiente. Antes de fixar, confirme que o sinal Wi-Fi chega ao local. Câmeras Wi-Fi para apartamento funcionam na frequência 2,4 GHz — a maioria não suporta 5 GHz. Se o sinal for fraco, instale um repetidor antes de fixar a câmera;
  2. Baixe o app e crie a conta: cada marca tem seu app: Tapo para TP-Link, Mibo Smart para Intelbras, eufy Security para Anker. Criar a conta com e-mail antes de ligar a câmera agiliza o processo de pareamento;
  3. Ligue a câmera e aguarde o sinal de pareamento: conecte o cabo de alimentação. A câmera emite um bipe ou uma luz piscando quando está pronta para ser adicionada ao app;
  4. Adicione o dispositivo no app: tocar em "Adicionar dispositivo" ou no ícone "+". O app solicita apontar o celular ao QR Code no corpo da câmera, ou cria uma rede Wi-Fi temporária para completar o pareamento automaticamente;
  5. Conecte à rede Wi-Fi doméstica: digite o nome e a senha da rede 2,4 GHz. Se o roteador emite as duas frequências com o mesmo nome (rede unificada), alguns apps pedem confirmação manual da banda — aí é necessário seguir as instruções na tela.
  6. Ative a gravação em nuvem: nas configurações do app, acesse "Armazenamento" ou "Nuvem". Ative o período de teste gratuito quando disponível. Para armazenamento permanente, selecione o plano com o histórico desejado — as opções mais comuns são 7, 30 ou 60 dias de retenção de eventos;
  7. Configure alertas e zonas de movimento: defina a sensibilidade de detecção e, quando o modelo permitir, desenhe a zona de interesse — a área da imagem que ativa o alerta. Isso reduz notificações causadas por movimento fora do campo relevante, como uma janela com árvore ao fundo.

Quando uma câmera de segurança Wi-Fi vale a pena para apartamento?

A combinação de câmera Wi-Fi com gravação em nuvem resolve os dois problemas centrais das câmeras com DVR: o custo de instalação e a vulnerabilidade de ter o equipamento de gravação no mesmo local monitorado.

Se a câmera for furtada, as gravações anteriores ao evento ainda ficam acessíveis na nuvem. Se o objetivo for monitorar sem custo mensal, a gravação em cartão microSD funciona como alternativa — mas sem acesso remoto ao histórico.

O plano de nuvem anual de marcas como TP-Link e Intelbras gira em torno de R$ 80 a R$ 150 por câmera por ano, valor viável para quem quer a segurança do backup remoto sem depender de infraestrutura própria.

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