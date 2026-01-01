BYD deve superar Tesla e se tornar maior fabricante de veículos elétricos

A BYD atingiu sua meta anual de vendas e pode ter ultrapassado a Tesla, do bilionário Elon Musk, tornando-se a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em 2025.

A montadora chinesa entregou 4,6 milhões de unidades no ano passado, alta de 7,7% em relação a 2024, segundo comunicado oficial. Apesar do resultado positivo, a meta havia sido revisada para baixo em 16%, o que reduziu parte do impacto do feito.

O cenário para 2026, no entanto, é desafiador. Segundo a Bloomberg, a China deve reduzir incentivos que impulsionaram as vendas de veículos elétricos, enquanto novos modelos aumentam a concorrência doméstica. Barreiras comerciais também dificultam os planos da BYD de expandir operações no exterior.

Concorrência e queda nas vendas

A BYD, líder no mercado chinês, enfrentou concorrência de empresas como Geely e Xiaomi, que lançaram modelos com inovações tecnológicas. Em dezembro, as vendas da BYD caíram 18% na comparação anual. O presidente da companhia, Wang Chuanfu, reconheceu que a vantagem tecnológica da empresa diminuiu, mas afirmou que avanços estão em desenvolvimento, apoiados por uma equipe de 120 mil engenheiros.

Crescimento internacional

As vendas fora da China chegaram a 1,05 milhão de unidades em 2025. A meta para 2026 é ampliar esse número para entre 1,5 milhão e 1,6 milhão, segundo relatório do Citigroup. Analistas ouvidos pela Bloomberg estimam que as vendas totais da BYD podem atingir 5,3 milhões de unidades no próximo ano, impulsionadas por novos lançamentos e uma plataforma tecnológica que deve reforçar a competitividade.

Tesla enfrenta desafios

Enquanto isso, a Tesla lida com dificuldades próprias. As vendas despencaram no início de 2025 devido à reconfiguração das linhas de produção para o redesenhado Model Y.

Além disso, o papel de Elon Musk na administração Trump afastou parte dos consumidores, e o fim de subsídios à compra de veículos nos EUA coloca à prova a demanda por esse tipo de carro.