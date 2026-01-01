Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BYD deve superar Tesla e se tornar maior fabricante de veículos elétricos

A montadora chinesa entregou 4,6 milhões de unidades no ano passado, alta de 7,7% em relação a 2024

Logo da BYD: empresa chinesa investe em fábricação e pesquisa no Brasil (BYD/Divulgação)

Logo da BYD: empresa chinesa investe em fábricação e pesquisa no Brasil (BYD/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13h57.

A BYD atingiu sua meta anual de vendas e pode ter ultrapassado a Tesla, do bilionário Elon Musk, tornando-se a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em 2025.

A montadora chinesa entregou 4,6 milhões de unidades no ano passado, alta de 7,7% em relação a 2024, segundo comunicado oficial. Apesar do resultado positivo, a meta havia sido revisada para baixo em 16%, o que reduziu parte do impacto do feito.

O cenário para 2026, no entanto, é desafiador. Segundo a Bloomberg, a China deve reduzir incentivos que impulsionaram as vendas de veículos elétricos, enquanto novos modelos aumentam a concorrência doméstica. Barreiras comerciais também dificultam os planos da BYD de expandir operações no exterior.

Concorrência e queda nas vendas

A BYD, líder no mercado chinês, enfrentou concorrência de empresas como Geely e Xiaomi, que lançaram modelos com inovações tecnológicas. Em dezembro, as vendas da BYD caíram 18% na comparação anual. O presidente da companhia, Wang Chuanfu, reconheceu que a vantagem tecnológica da empresa diminuiu, mas afirmou que avanços estão em desenvolvimento, apoiados por uma equipe de 120 mil engenheiros.

Crescimento internacional

As vendas fora da China chegaram a 1,05 milhão de unidades em 2025. A meta para 2026 é ampliar esse número para entre 1,5 milhão e 1,6 milhão, segundo relatório do Citigroup. Analistas ouvidos pela Bloomberg estimam que as vendas totais da BYD podem atingir 5,3 milhões de unidades no próximo ano, impulsionadas por novos lançamentos e uma plataforma tecnológica que deve reforçar a competitividade.

Tesla enfrenta desafios

Enquanto isso, a Tesla lida com dificuldades próprias. As vendas despencaram no início de 2025 devido à reconfiguração das linhas de produção para o redesenhado Model Y.

Além disso, o papel de Elon Musk na administração Trump afastou parte dos consumidores, e o fim de subsídios à compra de veículos nos EUA coloca à prova a demanda por esse tipo de carro.

Acompanhe tudo sobre:BYDTesla

Mais de Invest

Mega da Virada 2025: seis apostas dividem prêmio de R$ 1 bilhão

Mega da Virada 2025: veja o resultado do sorteio de R$ 1,09 bilhão

Caixa realiza sorteio da Mega da Virada: assista ao vivo

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Mais na Exame

ESG

Do discurso à prática: o que esperar da diversidade nas empresas em 2026?

Negócios

Um ex-jogador e um executivo transformaram galeto num negócio de R$ 50 milhões

Esporte

Nova liga de basquete tem brasileira como estrela e Djokovic investidor

Um conteúdo Bússola

Ela desafiou um mercado dominado por importados e hoje fatura R$ 300 milhões com produto nacional