'Misantropia': como funciona um alerta verdadeiro da Defesa Civil

O episódio do alerta falso com a palavra "misantropia", que assustou moradores de sete estados na madrugada deste sábado, 20, expôs uma tecnologia que a maioria dos brasileiros só conhece pelo susto: o Cell Broadcast, sistema oficial usado pela Defesa Civil para avisar a população sobre riscos reais e iminentes.

Quando funciona como deveria, o processo segue um caminho técnico e institucional bem definido.

Quem pode emitir um alerta

A mensagem é criada por uma autoridade de emergência — a Defesa Civil municipal, estadual ou nacional, ou o Corpo de Bombeiros — de acordo com a necessidade da região.

O sistema, batizado de "Defesa Civil Alerta", foi desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e quatro operadoras de telefonia: Algar, Claro, TIM e Vivo. A determinação para que as operadoras desenvolvessem a tecnologia veio da própria Anatel, em outubro de 2022.

A implantação foi feita em etapas. O primeiro alerta-piloto foi emitido em 10 de agosto de 2024, em 11 municípios do Sul e Sudeste. A partir de 4 de dezembro de 2024, o sistema passou a operar oficialmente em todos os estados dessas duas regiões.

Em junho de 2025, a tecnologia chegou aos nove estados do Nordeste. A expansão final, para as regiões Norte e Centro-Oeste e o Distrito Federal, se completou em 1º de outubro de 2025 — só nesse momento o Defesa Civil Alerta passou a cobrir todo o território nacional.

O caminho da mensagem: do operador à torre de celular

Depois de criada, a mensagem é repassada para o sistema de Cell Broadcast de cada operadora, que a distribui para as torres de celular dentro da área geográfica definida pela autoridade emissora.

A delimitação não é por cidade ou bairro administrativo, mas por polígonos baseados nas Estações Rádio Base (ERBs) — ou seja, o alcance real das antenas de telefonia, não os limites municipais no mapa. Todos os celulares conectados a essas torres específicas recebem o alerta de forma simultânea.

A tecnologia foi desenhada para ser rápida por necessidade: diferente de um SMS, que depende de uma fila de processamento nas operadoras e pode levar minutos para chegar, a mensagem do Cell Broadcast tem prioridade absoluta e chega de forma praticamente instantânea.

"Os outros recursos que utilizamos, como SMS, levam mais tempo porque dependem de uma espécie de fila nas operadoras. Na categoria do Defesa Civil Alerta a mensagem tem prioridade absoluta e é enviada imediatamente", explicou o capitão Anderson Gomes, do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Paraná, quando o sistema passou a operar no estado.

O que o celular faz ao receber

O alerta chega como uma janela sobreposta à tela do celular, interrompendo qualquer aplicativo ou função em uso no momento — e só se fecha quando o usuário toca para confirmar.

No Android, o recurso aparece identificado como "Alerta de Emergência sem Fio"; no iOS, como "Alerta de Governo".

O serviço vem ativado por padrão em praticamente todos os aparelhos lançados a partir de 2020, definidos tecnicamente como categoria CAT 4 ou superior pelo padrão internacional 3GPP, e é totalmente gratuito.

Existem três níveis de severidade, sendo o "Extremo" — o mesmo usado no episódio da "misantropia" — reservado para perigo iminente que exige ação de proteção imediata da população, como tsunamis, terremotos ou enchentes severas em curso.

As limitações técnicas do sistema

O alerta só chega a quem está conectado às redes 4G ou 5G das operadoras parceiras — celulares conectados apenas via Wi-Fi, ou em modo avião, não recebem a mensagem.

Para quem está fora dessa cobertura, a Defesa Civil mantém canais complementares: WhatsApp (mediante cadastro prévio em número oficial), Telegram, SMS e até avisos automáticos em TVs por assinatura durante a programação.

Quando funcionou: o caso de Petrópolis

No primeiro ano de operação, entre agosto de 2024 e agosto de 2025, o Defesa Civil Alerta foi usado 425 vezes, sendo 56 delas classificadas como "Alerta Extremo" — o nível mais grave, que exige ação imediata da população.

Um dos casos mais emblemáticos de uso correto da ferramenta aconteceu em abril de 2025, em Petrópolis (RJ), cidade historicamente marcada por tragédias com deslizamentos.

Alertas foram emitidos antes da chegada de fortes chuvas à região, permitindo que moradores em áreas de risco fossem evacuados de forma preventiva.

"Tivemos um evento severo em Petrópolis e, graças à tecnologia, conseguimos emitir o alerta com antecedência", relatou a Defesa Civil sobre o episódio.