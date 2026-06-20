O que é misantropia? Entenda alerta falso da Defesa Civil enviado a celulares

Um alerta falso da Defesa Civil enviado a celulares na madrugada deste sábado, 20, chamou a atenção de moradores do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro por conter a palavra “misantropia”.

A mensagem foi classificada como “alerta extremo” e levou a Defesa Civil Nacional a retirar temporariamente do ar a plataforma Defesa Civil Alerta.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o sistema foi alvo de uma invasão e de um provável ataque hacker.

Em nota, a Defesa Civil Nacional informou que o envio ocorreu de forma remota por uma pessoa que não integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", afirmou o órgão.

NOTA OFICIAL A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa… pic.twitter.com/0YYXk3yIJW — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) June 20, 2026

O alerta começou a ser recebido inicialmente por usuários no Paraná. Minutos depois, o mesmo aviso foi disparado para celulares em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil informou que acionará a Polícia Federal para apurar o caso.

O que é misantropia?

Segundo o dicionário Michaelis On-line, “misantropia” significa aversão à humanidade ou à natureza humana.

A palavra também pode estar associada ao isolamento social e à melancolia.

Estados negam emissão do alerta

A Defesa Civil de São Paulo informou que não emitiu qualquer alerta relacionado ao conteúdo recebido. O órgão destacou que não há registro de ocorrência que justificasse um aviso extremo.

O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba. — Governo do Estado do Paraná (@governoparana) June 20, 2026



Segundo a Defesa Civil paulista, a tecnologia Cell Broadcast, utilizada para o envio das mensagens, é gerida pela Anatel e foi temporariamente desabilitada enquanto a origem do disparo é investigada.

No Paraná, o governo estadual também negou ter emitido o alerta e afirmou que não há previsão de evento severo em Curitiba.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que a mensagem decorreu de uma instabilidade no sistema nacional de alertas. O órgão ressaltou que não existe, até o momento, qualquer situação de risco relacionada a desastres naturais que justifique um aviso à população fluminense.

Recebi mensagem da defesa civil no whatsapp, depois SMS e por fim o alerta sonoro. O barulho e a mensagem de misantropia me causaram pânico. Sensação horrível — mabel (@freitasmabel) June 20, 2026

Além das notificações via Cell Broadcast, moradores de São Paulo e do Rio relataram ter recebido mensagens com conteúdo semelhante por SMS.

*Com informações do Globo e do SBT News