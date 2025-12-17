Brasil

Temporal em Petrópolis provoca alerta máximo da Defesa Civil; veja vídeos

A cidade amanheceu embaixo d'água após as chuvas que atingiram a região durante a madrugada desta quarta-feira, 17

Petrópolis: a cidade já foi muito afetadas pelas chuvas em 2022 (Reprodução/Memorial Petrópolis)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h42.

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, amanheceu embaixo d'água após as chuvas que atingiram a região durante a madrugada desta quarta-feira, 17. No centro, a prefeitura fechou atividades escolares e comerciais e orientou os moradores a buscaram abrigo. Carros foram "engolidos" pela enxurrada.

O Instituto Estadual do Ambiente emitiu o primeiro Alerta de Cheias para a cidade para "possível elevação dos rios em função das chuvas nas próximas horas" às 15h13 da última terça-feira,17h. A Defesa Civil do município emitiu um alerta vermelho (o alerta máximo) por volta das 7h30 desta manhã para risco de deslizamentos na região de Quitandinha.

Ruas e avenidas do centro da cidade estão completamente interditadas e, nos bairros Independência e São Sebastião, sirenes de emergência foram acionadas para risco de deslizamentos. O transporte público ficou suspenso por quase 2 horas nesta manhã.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, foram registrados mais de 60 mm de chuva em apenas uma hora e 150 mm nas últimas 24 horas. A previsão é de chuva e ventos moderados a fortes até a próxima quinta-feira, 18. 

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, escreveu no X (antigo Twitter) que: "estamos em alerta máximo por causa das fortes chuvas que atingem o RJ desde a madrugada."

Castro afirmou que acionou o Comitê de Chuvas e que está em contato direto com os prefeitos de Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis, Duque de Caxias e da capital.

Confira os pontos de apoio abertos em Petrópolis:

  • Quitandinha;
  • C.E.I. Chiquinha Rolla;
  • E.M. Stefan Zweig;
  • E.M. Odette Fonseca;
  • E.M. Governador Marcello Alencar e;
  • Escola Paroquial Bom Jesus.
  • Vila Felipe, Alto da Serra
  • E.M. Clemente Fernandes e;
  • E.M. Germano Valente.
  • São Sebastião e Alto Independência
  • E.M. João Paulo II e;
  • E.M. Alto Independência.
