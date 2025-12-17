Temporal em Petrópolis provoca alerta máximo da Defesa Civil; veja vídeos

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, amanheceu embaixo d'água após as chuvas que atingiram a região durante a madrugada desta quarta-feira, 17. No centro, a prefeitura fechou atividades escolares e comerciais e orientou os moradores a buscaram abrigo. Carros foram "engolidos" pela enxurrada.

Today, major flooding following heavy rainfall in Petrópolis, Rio de Janeiro state, Brazil. pic.twitter.com/6TpXhdO0Zr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 17, 2025

O Instituto Estadual do Ambiente emitiu o primeiro Alerta de Cheias para a cidade para "possível elevação dos rios em função das chuvas nas próximas horas" às 15h13 da última terça-feira,17h. A Defesa Civil do município emitiu um alerta vermelho (o alerta máximo) por volta das 7h30 desta manhã para risco de deslizamentos na região de Quitandinha.

Ruas e avenidas do centro da cidade estão completamente interditadas e, nos bairros Independência e São Sebastião, sirenes de emergência foram acionadas para risco de deslizamentos. O transporte público ficou suspenso por quase 2 horas nesta manhã.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, foram registrados mais de 60 mm de chuva em apenas uma hora e 150 mm nas últimas 24 horas. A previsão é de chuva e ventos moderados a fortes até a próxima quinta-feira, 18.

⛈️ MONITORAMENTO #ChuvasRJ 🕐 Atualizado 06:35 RISCO HIDROLÓGICO 🔴 Risco alto em Itatiaia, Resende, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Mangaratiba, Petrópolis e Itaguaí RISCO DE DESLIZAMENTO 🔴 Risco alto em Resende e Petrópolis pic.twitter.com/BGaHBACeby — Governo do RJ (@GovRJ) December 17, 2025

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, escreveu no X (antigo Twitter) que: "estamos em alerta máximo por causa das fortes chuvas que atingem o RJ desde a madrugada."

Castro afirmou que acionou o Comitê de Chuvas e que está em contato direto com os prefeitos de Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis, Duque de Caxias e da capital.

Confira os pontos de apoio abertos em Petrópolis: