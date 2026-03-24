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Miro compra empresa de educação Reforge

Dono de plataforma de colaboração usada por empresas e times de tecnologia, grupo quer somar ferramentas, cursos e uma comunidade de mais de 100 mil profissionais

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 16h04.

A Miro, empresa conhecida por sua plataforma digital de colaboração, anunciou nesta terça-feira, 24, compra da Reforge, companhia voltada a treinamento e ferramentas de IA para equipes de produto. O acordo inclui o time da Reforge, sua plataforma de cursos e seus produtos de desenvolvimento apoiados por inteligência artificial. Os valores da operação não foram divulgados.

A movimentação mostra como empresas de software estão tentando ocupar um espaço mais amplo na rotina de times que criam produtos digitais. Em vez de oferecer apenas ferramentas para executar tarefas, a ideia agora é também ajudar empresas a decidir o que construir, em um momento em que a inteligência artificial acelera a programação, mas não resolve sozinha escolhas de estratégia.

Com isso, a Miro quer combinar seu ambiente de trabalho colaborativo com o conteúdo e as ferramentas da Reforge, que ganhou espaço entre profissionais de produto, crescimento e marketing. A Reforge diz ter mais de 100 mil ex-alunos em sua plataforma de aprendizagem e lista entre seus clientes empresas como Workday, Xero, SAP, Mastercard e Netflix.

Segundo a Miro, a compra busca criar uma oferta mais completa para equipes que atravessam a transformação provocada pela IA. A empresa argumenta que o gargalo atual não é apenas programar mais rápido, mas decidir com clareza o que vale a pena desenvolver.

A operação também leva executivos da Reforge para a estrutura da compradora. Brian Balfour, fundador e atual CEO da Reforge, passará a ser diretor de crescimento da Miro. Já Tom Willerer, atual diretor de operações da empresa adquirida, assumirá o cargo de diretor de estratégia da Miro.

A área de educação da Reforge continuará funcionando separadamente, no site próprio da empresa. Segundo o comunicado, a plataforma seguirá investindo em novos cursos e manterá conteúdo independente, sem se tornar vitrine exclusiva da Miro. Esse ponto é relevante porque a Reforge construiu sua reputação justamente como uma referência de formação profissional mais ampla para o setor de tecnologia.

Fundada em 2011, a Miro afirma ter mais de 100 milhões de usuários e 250 mil clientes. A empresa diz que seu foco é reunir equipes e sistemas de IA em um mesmo espaço digital para planejamento, criação conjunta e execução de projetos. Hoje, emprega mais de 1.600 pessoas em 14 escritórios ou centros pelo mundo. Com a aquisição, a companhia tenta deixar de ser vista apenas como um quadro virtual colaborativo e avançar como plataforma mais ampla para inovação baseada em IA.

Corrida por espaço no trabalho com IA vai além do código

A compra da Reforge reflete uma mudança maior no mercado de tecnologia. Nos últimos meses, cresceu a disputa entre empresas que querem se posicionar como infraestrutura de trabalho para a era da inteligência artificial. Nesse cenário, não basta acelerar a escrita de código ou automatizar tarefas: também virou ativo comercial oferecer método, treinamento e orientação para decisões de produto.

É nesse ponto que a Reforge entra no negócio. Além dos cursos, a empresa desenvolveu produtos como o Reforge Insights, voltado a organizar feedback de clientes; o Reforge Research, para pesquisas e entrevistas com ajuda de IA; e o Reforge Build, voltado a prototipagem rápida antes do uso de recursos de engenharia. A promessa é reduzir a distância entre a velocidade com que times conseguem construir software e o ritmo, muitas vezes mais lento, de descobrir o que realmente faz sentido lançar.

Em resumo: a Miro comprou uma empresa de cursos e ferramentas de produto para reforçar sua presença na corrida da IA corporativa. A aposta é que, para muitas companhias, o próximo diferencial não será apenas produzir mais rápido, mas escolher melhor o que desenvolver.

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