É o fim do ChatGPT? Vea a ferramenta de IA que promete salvar a vida de advogados

Ferramentas de IA jurídica prometem acelerar análises e produção de peças legais. (simpson33/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 17h59.
A chegada de ferramentas de inteligência artificial ao mercado jurídico começou a mudar a rotina de advogados. Embora o ChatGPT tenha popularizado o uso de IA no trabalho, plataformas especializadas para o direito passaram a ganhar destaque.
Soluções como Jurídico AI, Jus IA — desenvolvida pelo Jusbrasil — e Jusfy prometem automatizar tarefas como análise de jurisprudência, elaboração de petições e revisão de documentos.
O objetivo é simples: reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e permitir que advogados concentrem esforços em estratégia e argumentação jurídica.
O direito é uma das áreas com maior volume de documentos e análise de informações. Petições, contratos, jurisprudências e processos exigem leitura e organização constante de dados.
Ferramentas de inteligência artificial passaram a ajudar nesse processo ao resumir documentos, identificar precedentes relevantes e sugerir argumentos jurídicos.
Com isso, tarefas que antes levavam horas podem ser realizadas em poucos minutos com apoio de plataformas baseadas em IA generativa.
Entre as plataformas que ganharam visibilidade no setor está o Jurídico AI. A ferramenta utiliza inteligência artificial para gerar peças processuais, revisar documentos e auxiliar na pesquisa jurídica.
Já o Jus IA, solução criada pelo Jusbrasil, busca integrar bancos de dados jurídicos com recursos de IA para acelerar a pesquisa de jurisprudência e interpretação de decisões judiciais.
Essas soluções foram desenvolvidas especificamente para o ambiente jurídico, o que permite respostas mais alinhadas ao vocabulário e às necessidades da área.
Outra plataforma que ganhou popularidade entre advogados é a Jusfy. O sistema permite automatizar contratos, organizar documentos jurídicos e agilizar fluxos de trabalho dentro de escritórios.
Além dessas ferramentas especializadas, modelos de ChatGPT, Gemini e Copilot também vêm sendo utilizados por profissionais para resumir processos, explicar conceitos jurídicos e revisar textos.
Na prática, o uso combinado dessas tecnologias amplia o potencial de automação no setor jurídico.
