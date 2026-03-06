É o fim do ChatGPT? Vea a ferramenta de IA que promete salvar a vida de advogados

A chegada de ferramentas de inteligência artificial ao mercado jurídico começou a mudar a rotina de advogados. Embora o ChatGPT tenha popularizado o uso de IA no trabalho, plataformas especializadas para o direito passaram a ganhar destaque.

Soluções como Jurídico AI, Jus IA — desenvolvida pelo Jusbrasil — e Jusfy prometem automatizar tarefas como análise de jurisprudência, elaboração de petições e revisão de documentos.

O objetivo é simples: reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e permitir que advogados concentrem esforços em estratégia e argumentação jurídica.

Por que o setor jurídico começou a adotar inteligência artificial

O direito é uma das áreas com maior volume de documentos e análise de informações. Petições, contratos, jurisprudências e processos exigem leitura e organização constante de dados.

Ferramentas de inteligência artificial passaram a ajudar nesse processo ao resumir documentos, identificar precedentes relevantes e sugerir argumentos jurídicos.

Com isso, tarefas que antes levavam horas podem ser realizadas em poucos minutos com apoio de plataformas baseadas em IA generativa.

Jurídico AI e Jus IA apostam em automação de peças jurídicas

Entre as plataformas que ganharam visibilidade no setor está o Jurídico AI. A ferramenta utiliza inteligência artificial para gerar peças processuais, revisar documentos e auxiliar na pesquisa jurídica.

Já o Jus IA, solução criada pelo Jusbrasil, busca integrar bancos de dados jurídicos com recursos de IA para acelerar a pesquisa de jurisprudência e interpretação de decisões judiciais.

Essas soluções foram desenvolvidas especificamente para o ambiente jurídico, o que permite respostas mais alinhadas ao vocabulário e às necessidades da área.

Jusfy e IA generativa ampliam o uso de tecnologia no direito

Outra plataforma que ganhou popularidade entre advogados é a Jusfy. O sistema permite automatizar contratos, organizar documentos jurídicos e agilizar fluxos de trabalho dentro de escritórios.

Além dessas ferramentas especializadas, modelos de ChatGPT, Gemini e Copilot também vêm sendo utilizados por profissionais para resumir processos, explicar conceitos jurídicos e revisar textos.

Na prática, o uso combinado dessas tecnologias amplia o potencial de automação no setor jurídico.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial no trabalho

Para quem quer entender como ferramentas de IA podem transformar profissões como direito, marketing e finanças, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma prática como começar a aplicar inteligência artificial no trabalho.

A explicação mostra como profissionais podem usar ferramentas de inteligência artificial para aumentar produtividade e acompanhar a transformação digital do mercado.

