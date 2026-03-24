Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo propõe pagamento mínimo de R$ 10 por corrida para entregadores por apps; veja as medidas

Relatório sugere também acréscimo de R$ 2,50 por quilômetro em trajetos superiores a 4 km e pagamento integral em casos de entregas agrupadas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 20h06.

Tudo sobreDireitos trabalhistas
Saiba mais

Um grupo de trabalho do governo federal apresentou nesta terça-feira, 24, um relatório com propostas para regulamentar o trabalho por aplicativos, incluindo pagamento mínimo de R$ 10 por corrida.

O documento sugere ainda o acréscimo de R$ 2,50 por quilômetro em trajetos superiores a 4 km, além de pagamento integral em casos de entregas agrupadas. A proposta surge como alternativa ao texto que já tramita na Câmara dos Deputados.

"Propõe-se a elevação do piso por serviço para R$ 10,00 até o limite de 4 Km, sem aumento do custo do serviço ao usuário, garantindo o atendimento da reivindicação da categoria e que a retribuição mínima seja compatível com os custos operacionais", sugere o relatório.

Trabalhadores por aplicativos quase triplicam em 10 anos e já representam 2,1% da população ocupada

O grupo reúne representantes de entregadores, motoristas de aplicativos e integrantes de sete ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa busca consolidar sugestões para a regulamentação do setor.

“Eu diria que hoje é um dia histórico, porque pela primeira vez no Brasil os trabalhadores por aplicativo, motoristas de Uber, estão sendo enxergados e tirados da invisibilidade”, afirmou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

'Justiça remuneratória'

O documento aponta que o valor mínimo de R$ 10 por corrida atende a demandas apresentadas pela categoria. O adicional por quilômetro, segundo o relatório, contribui para o que o documento define como “aprimoramento da justiça remuneratória”.

“Essas mentiras que levam desinformação para a sociedade, que dizem que quando estamos defendendo ganho para os motoristas estamos defendo a taxa, essas mentiras servem às plataformas. Apesar do ambiente de fake news, envenenar o debate público, nosso governo vai permanecer firme ao lado dos trabalhadores”, declarou Boulos.

Pontos de apoio e transparência nos preços

Durante a apresentação, o governo anunciou duas portarias voltadas aos trabalhadores por aplicativo, com foco em infraestrutura e transparência de ganhos.

Uma das medidas prevê a criação de 100 pontos de apoio, com estrutura que inclui banheiros, água, vestiários, áreas de descanso e acesso à internet.

Outra portaria trata da transparência na composição de preços no delivery. Segundo Boulos, as plataformas deverão informar quanto do valor pago é destinado ao entregador por aplicativo, à empresa e ao restaurante.

“Eles [plataformas] começaram a dizer que ia explodir o custo do delivery. Com essa portaria de transparência, eles vão colocar quanto o entregador vai ganhar, quanto eles [plataformas] estão ganhando e quanto é para o restaurante. Vamos começar a desmistificar a narrativa das grandes plataformas”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:AppsGoverno LulaGuilherme BoulosDireitos trabalhistas

Mais de Brasil

O que é misoginia? Entenda pauta que está em votação no Senado

Lula sanciona a lei Antifacção; veja o que muda no combate ao crime

Nada de visitas, celulares e redes sociais: as regras para a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Mais na Exame

Tecnologia

Em julgamento, Meta é condenada a pagar US$ 375 milhões por exploração sexual infantil

Brasil

Senado aprova projeto que equipara misoginia ao racismo e eleva penas para ofensas contra mulheres

Mundo

Presidente do México diz que avalia aliança petrolífera com Brasil proposta por Lula

Mercados

Meli vai abrir 14 novos centros de distribuição e reforçar 'fulfillment'