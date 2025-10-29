Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Microsoft sofre problema no Azure, sua nuvem, em dia de balanço

Os programas Azure e Office 365 apresentam instabilidade e afetam milhares de usuários

Microsoft: empresa apresenta instabilidade em meio a altas expectativas para o balanço (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14h53.

Programas da Microsoft estão enfrentando nesta quarta-feira, 29, constantes interrupções. De acordo com o site de monitoramento de plataformas Downdetector, mais de 18 mil usuários relataram problemas no Azure, o serviço de nuvem da Microsoft, e mais de 11 mil no Office 365, que reúne todos os softwares de produtividade da empresa.

O pico de reclamações ocorreu por volta das 13h nos Estados Unidos. No Brasil, o pico foi às 14h, com mais de 450 reclamações.

Gráfico

A empresa relatou que alguns usuários não estão conseguindo acessar o centro de administração do Microsoft 365. Entre os problemas relatados, estão atrasos para o uso dos serviços e falta de conectividade no Outlook.

Expectativas para o balanço

A instabilidade acontece no dia em que a Microsoft divulgará seu balanço trimestral após o fechamento do mercado.

Na última terça-feira, 28, a empresa alcançou a marca de US$ 4 trilhões em valor de mercado, impulsionada pela expectativa dos resultados de hoje. As ações da Microsoft subiram quase 3,5% no pregão de terça-feira após o anúncio de uma nova parceria com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.

O que diz a Microsoft?

Na da Azure, a Microsoft confirmou as interrupções e diz que está analisando a situação. "Estamos investigando o problema que os clientes podem estar enfrentando dificuldades para acessar o portal."

Já a conta de status do Office 365 afirma que estão "investigando relatos de problemas de acesso aos serviços do Microsoft 365 e ao centro de administração."

