Microsoft supera expectativa do mercado com aumento de 40% na receita do Azure

A Microsoft divulgou seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira, superando as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro, com seu negócio de nuvem continuando a apresentar um ótimo desempenho.

No trimestre, a Microsoft registrou receita de US$ 49,1 bilhões com serviços de nuvem comercial, aumento de 26% em relação ao ano anterior e superando as expectativas dos analistas de US$ 48,6 bilhões. A empresa teve aumento de 40% na receita da sua unidade de negócios de nuvem Azure.

Investimentos em bens de capital aumentaram 74% em relação ao ano anterior, para US$ 34,9 bilhões. Aproximadamente metade desse valor, segundo a empresa, foi relacionada a GPUs e CPUs para atender à demanda do Azure, seu serviço de nuvem. As ações caíam mais de 2% no pós-mercado. No ano, porém, os papéis apresentam alta de 28%.

A receita total aumentou 18% no primeiro trimestre fiscal, passando de US$ 65,6 bilhões para US$ 77,7 bilhões. O lucro líquido subiu para US$ 27,7 bilhões, ou US$ 3,72 por ação, ante US$ 24,67 bilhões, ou US$ 3,30 por ação, no mesmo período do ano passado.

Azure em alta apesar do 'apagão'

Os resultados da Microsoft foram divulgados num momento em que os serviços do Azure se recuperam de uma interrupção ocorrida nesta quarta-feira, que afetou empresas em todo o mundo. Na semana passada foi a AWS, da Amazon, que também passou por instabilidades.

A receita da divisão de Nuvem Inteligente da Microsoft, que inclui as vendas do Azure, atingiu US$ 30,9 bilhões. Wall Street esperava US$ 30,2 bilhões.

A nuvem continua sendo o principal motor de crescimento da Microsoft, já que o negócio se mostrou um dos grandes beneficiários do boom da IA. No último trimestre, a Microsoft divulgou, pela primeira vez, o tamanho de seu negócio de infraestrutura de nuvem Azure em dólares. A empresa afirmou que a receita no ano fiscal de 2025 proveniente do Azure e de outros serviços em nuvem saltou 34% em relação ao ano anterior, para mais de US$ 75 bilhões.

Office e Linkedin

O segmento de Produtividade e Processos de Negócios da Microsoft, que engloba o Office e o LinkedIn, apresentou receita de US$ 33 bilhões no primeiro trimestre, acima da previsão de consenso de US$ 32,33 bilhões entre os analistas da StreetAccount.

A unidade de Computação Mais Pessoal, que inclui o Windows, publicidade em mecanismos de busca, dispositivos e videogames, registrou um crescimento de 4% na receita, atingindo US$ 13,8 bilhões. Esse valor superou a estimativa de consenso da StreetAccount, de US$ 12,83 bilhões.

Parceria com OpenAI

Os resultados vieram depois que Microsoft e OpenAI anunciaram termos de um acordo reformulado que permitirá à desenvolvedora do ChatGPT avançar com os planos de transformar sua estrutura numa empresa de benefício público com fins lucrativos, mas controlada por sua organização sem fins lucrativos.

Pelo novo acordo, a Microsoft terá 27% do OpenAI Group PBC, avaliado em aproximadamente US$ 135 bilhões, enquanto o braço sem fins lucrativos da OpenAI deterá uma participação de US$ 130 bilhões na empresa com fins lucrativos.

Inicialmente, a Microsoft era a única provedora de serviços em nuvem para a OpenAI, mas as duas empresas concordaram em permitir que a OpenAI utilizasse outras empresas para expandir sua capacidade - com a Microsoft tendo preferência. Isso permitiu que a OpenAI se unisse à Oracle para construir seus data centers do Projeto Stargate.

Agora, nos termos do novo acordo, a Microsoft perde o direito de preferência, embora a OpenAI tenha se comprometido a investir US$ 250 bilhões na Azure.