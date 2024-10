O domínio do Google nas buscas enfrenta concorrência de TikTok e IA

O domínio do Google no mercado de publicidade em buscas, avaliado em quase 300 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,64 trilhões), começa a se enfraquecer. Pela primeira vez em mais de uma década, a participação de mercado da empresa está ameaçada, com o surgimento de novas plataformas como TikTok e startups de inteligência artificial (IA), que trazem alternativas para anunciantes. As informações são do The Wall Street Journal.

O TikTok, aplicativo popular entre jovens, passou a permitir que marcas direcionem anúncios com base nas pesquisas de usuários, em um ataque direto ao coração do modelo de negócios do Google. Além disso, a startup de IA Perplexity, apoiada por Jeff Bezos, está se preparando para lançar anúncios em suas respostas geradas por inteligência artificial. Esses movimentos chegam em um momento em que gigantes como a Amazon já conquistam fatias significativas do mercado de buscas, com consumidores cada vez mais iniciando suas pesquisas de produtos na plataforma de e-commerce.

A participação do Google no mercado de anúncios de busca nos EUA deve cair para menos de 50% no próximo ano, de acordo com a eMarketer. A Amazon, que espera atingir 22,3% do mercado este ano, com um crescimento de 17,6%, ameaça diretamente a liderança do Google, que projeta apenas um crescimento de 7,6%. Essa queda reflete o apetite dos anunciantes por alternativas que ofereçam mais competitividade e uma nova abordagem para alcançar o público.

Transformações nas buscas e o papel da IA

A revolução da IA está mudando o panorama das buscas, levando as plataformas a apresentarem respostas mais completas e diretas para as perguntas dos usuários. O Google, por exemplo, recentemente passou a inserir anúncios em resumos gerados por IA no topo dos resultados de busca. O modelo, que está sendo testado inicialmente apenas nos Estados Unidos em dispositivos móveis, indica o caminho que a empresa pode seguir para monetizar suas experiências de IA.

A Perplexity também busca seu lugar nesse mercado. A startup de IA irá permitir que marcas patrocinem perguntas adicionais, estimulando uma interação direta entre usuários e anunciantes. A empresa estima que 46% das consultas realizadas levam a perguntas adicionais, o que reflete o potencial de engajamento de seu modelo de publicidade. Em setembro, a Perplexity processou cerca de 340 milhões de buscas, número ainda pequeno em comparação aos mais de dois trilhões processados anualmente pelo Google, mas suficiente para indicar uma tendência de crescimento.

O Bing, da Microsoft, também entrou no jogo com links patrocinados e anúncios de comparação de preços em seu chatbot de busca. Uma pesquisa recente apontou que quase 60% dos consumidores americanos utilizaram chatbots para decidir compras, destacando a importância dessa tecnologia no futuro da publicidade digital.

Potencial para publicidade no TikTok

O TikTok, com sua popularidade entre o público jovem, tornou-se uma escolha natural para as marcas que desejam explorar novas estratégias de anúncios. Em um movimento recente, a plataforma passou a permitir que anúncios sejam direcionados com base nas palavras-chave buscadas pelos usuários, algo que, até então, não era possível. Esta evolução, que segue uma tendência de mudança no comportamento de pesquisa, torna o TikTok ainda mais atraente para anunciantes.

Estimativas indicam que a receita de anúncios do TikTok nos EUA crescerá 38,1% este ano, embora sua fatia de mercado no setor de publicidade digital seja de apenas 3,4%. Anunciantes testaram a nova funcionalidade, e algumas marcas se comprometeram a investir no mínimo 10 mil dólares mensais, por pelo menos dois meses, para avaliar o desempenho dos anúncios baseados em palavras-chave. A Tinuiti, agência de publicidade digital, relata que diversos de seus clientes já observam resultados positivos, indicando que a plataforma pode se tornar uma concorrente de peso do Google no futuro.