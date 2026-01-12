Tecnologia

Meta nomeia Dina Powell McCormick, ex-conselheira de Trump, como presidente e vice-chair

Executiva com passagem pela Casa Branca e pelo Goldman Sachs retorna à empresa após ter deixado o conselho em dezembro

Dina Powell McCormick: ex-conselheira de Trump (Patrick McMullan/Getty Images)

André Lopes
Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11h28.

Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 11h31.

A Meta anunciou nesta segunda-feira, 13, a nomeação de Dina Powell McCormick para os cargos de presidente e vice-presidente do conselho da companhia, em uma movimentação que reforça a estratégia da empresa para sua próxima fase de crescimento. A executiva passa a integrar formalmente a equipe de gestão da controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp.

Powell McCormick havia ingressado no conselho da Meta em abril de 2024, mas deixou o posto em dezembro, segundo documentos enviados à Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. Agora, em sua nova função, ela terá atuação direta na definição e na execução da estratégia corporativa da empresa.

Segundo a Meta, a executiva terá papel central na coordenação das decisões estratégicas e no alinhamento entre gestão e conselho. Em comunicado, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que a experiência de Powell McCormick “nos mais altos níveis das finanças globais” e suas relações internacionais a qualificam para o novo desafio.

Antes de chegar à Meta, Powell McCormick atuou como assessora-adjunta de segurança nacional do então presidente Donald Trump. Ela também ocupou cargos no Departamento de Estado durante o governo de George W. Bush, sob a liderança de Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos EUA.

Trump comemorou publicamente a nomeação em uma postagem na rede social Truth Social, elogiando a executiva e a escolha feita por Zuckerberg. A manifestação evidencia o peso político do currículo da nova presidente da Meta, em um momento em que a empresa busca ampliar sua interlocução institucional em diferentes mercados.

