Como a Apple impulsionou o Google ao clube dos US$ 4 tri em valor de mercado

A Alphabet, controladora do Google, atingiu nesta segunda-feira, 12, o valor de mercado de US$ 4 trilhões, tornando-se a quarta empresa a integrar o seleto grupo de gigantes da tecnologia com esse patamar de avaliação. A valorização ocorreu após a confirmação de um acordo multianual com a Apple para fornecer a tecnologia de inteligência artificial que vai alimentar a nova versão da Siri.

Segundo comunicado conjunto divulgado pelas empresas, o Gemini, modelo de IA do Google, servirá como base dos Apple Foundation Models, que incluem a assistente de voz do iPhone. Apesar de não revelarem os termos financeiros, Bloomberg informou que o contrato pode envolver pagamentos anuais de cerca de US$ 1 bilhão à Alphabet.

A parceria entre as duas big techs ocorre após meses de negociações. O Google foi escolhido, segundo a Apple, por oferecer "a base mais capaz para os modelos de IA da empresa". A tecnologia da Alphabet será utilizada diretamente nos dispositivos da Apple ou por meio do sistema Private Cloud Compute, voltado à proteção da privacidade dos usuários.

As ações da Alphabet subiram até 1,7% durante o pregão, enquanto os papéis da Apple tiveram alta mais modesta, inferior a 1%. O anúncio também fortalece a posição da Alphabet no setor de IA, em um momento em que a empresa busca reconquistar espaço frente à popularização de soluções como o ChatGPT e o Sora, ambos da OpenAI.

A nova Siri, equipada com os recursos do Gemini, deve ser lançada ainda em 2026, segundo fontes próximas aos planos da Apple.

Após retomada com IA, Alphabet supera Apple em valor de mercado

Com a nova valorização, a Alphabet superou a Apple em valor de mercado pela primeira vez desde 2019. O movimento encerra um ciclo de forte recuperação da empresa, que viu suas ações saltarem 65% em 2025 — sua melhor performance anual desde 2009, quando os papéis dobraram de valor após a crise financeira global.

Parte da retomada é explicada pela reorganização da estratégia da companhia no segmento de IA, culminando no lançamento do chip Ironwood — da sétima geração de suas tensor processing units, alternativas aos chips da Nvidia — e no sucesso da terceira geração do Gemini.

Em meio a preocupações sobre o impacto da IA generativa no modelo de negócios baseado em publicidade online, a Alphabet também conseguiu conter o temor de que estaria ficando para trás em inovação. Analistas como Deepak Mathivanan, do Wolfe Research, afirmam que o Google tem hoje uma das estruturas mais robustas em todas as camadas da chamada pilha tecnológica de IA.

Segundo o Citi, 70% dos clientes da nuvem do Google já utilizam ferramentas de IA da empresa, o que indica adesão crescente de mercado. "O Google tem o chip, a capacidade de infraestrutura e o modelo, em um cenário de demanda crescente", diz relatório da instituição.