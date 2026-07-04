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Microsoft Edge passa a aceitar login com conta Google

Mudança permite sincronizar favoritos e histórico do Chrome pela nuvem no navegador da Microsoft

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 4 de julho de 2026 às 12h45.

A versão final do Microsoft Edge 150 começou a ser liberada com uma mudança voltada a usuários do Chrome. O navegador da Microsoft agora permite fazer login com uma Conta Google.

A novidade facilita a migração de dados como favoritos e histórico de navegação, que passam a ser sincronizados pela nuvem. Na prática, o usuário pode usar recursos do Edge sem depender de uma Conta Microsoft.

A novidade é direcionada somente ao Microsoft Edge para Windows e macOS (Reprodução)

A opção aparece no ícone de perfil, no canto superior direito do navegador, abaixo da alternativa de acesso com conta da Microsoft. A liberação, porém, ocorre de forma gradual para usuários de Windows e macOS.

Para a Microsoft, a medida pode reduzir a barreira de entrada para quem já usa serviços do Google e ajudar o Edge a disputar usuários com o Chrome, líder do mercado de navegadores.

Acompanhe tudo sobre:MicrosoftChrome

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