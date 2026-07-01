Como alterar o endereço de e-mail no Gmail? Veja o passo a passo

O Google finalmente liberou no Brasil a opção de alterar o endereço de e-mail do Gmail sem precisar criar uma conta nova. O recurso, que permite trocar o nome que aparece antes do @gmail.com, preserva o histórico de mensagens, os arquivos do Google Drive, as fotos e todos os serviços vinculados à Conta do Google.

"2004 foi um bom ano, mas seu endereço do Gmail não precisa ficar preso a ele", escreveu Sundar Pichai, CEO da Alphabet, ao anunciar a novidade em março de 2026.

A função estreou nos Estados Unidos em abril de 2026 e chegou ao Brasil em junho do mesmo ano, com liberação gradual — nem todos os usuários têm acesso ao botão de troca no mesmo momento. Quem ainda não vê a opção precisa aguardar a ativação por parte do Google.

Como alterar o endereço de e-mail do Gmail

O passo a passo funciona tanto pelo navegador do computador ou pelo app do Gmail no celular:

Acesse myaccount.google.com/google-account-email e faça login; Clique em Alterar e-mail da Conta do Google; Digite o novo nome de usuário no campo indicado; Confirme a troca clicando em Mudar o e-mail.

O novo endereço precisa estar disponível, então, se outra pessoa já usa aquele nome de usuário, o Google bloqueia a alteração. Caso o botão de troca não apareça na página, o recurso ainda não foi liberado para a conta.

Pelo app do Gmail, o caminho é:

Tocar na foto de perfil; Ir para Gerenciar sua Conta do Google; Acessar Informações pessoais; Tocar em E-mail e depois em E-mail da Conta do Google. A partir daí, o processo segue os mesmos passos que o navegador.

O que acontece com o endereço antigo do Gmail?

O e-mail anterior não deixa de existir. Ele se torna um endereço alternativo vinculado à mesma Conta do Google. Sendo assim, mensagens enviadas para o endereço antigo continuam chegando na mesma caixa de entrada e o login pode ser feito com qualquer um dos dois endereços.

Além disso, serviços como Google Drive, Google Fotos, YouTube e Google Agenda seguem funcionando com a conta sem perda de dados. O mesmo não vale para as redes sociais, bancos e outros serviços que usam o Gmail como login, que precisam ser atualizados manualmente.

Quantas vezes é possível trocar o endereço do Gmail?

O Google impõe três restrições à troca de endereço:

Só é possível criar um novo endereço a cada 12 meses;

Cada Conta do Google aceita no máximo três novos nomes de usuário ao longo de toda a sua existência;

Reverter para o endereço anterior também conta como uma das três trocas permitidas e bloqueia a criação de um novo e-mail por 30 dias.

Eventos de agenda criados antes da mudança continuam exibindo o e-mail antigo — o Google não altera registros anteriores de forma retroativa. Quem usa Chromebook ou Chrome Remote Desktop deve verificar as instruções do Google para evitar conflitos de configuração após a troca.

Como mudar o nome de exibição no Gmail sem trocar o endereço?

Quem quer manter o endereço atual, mas alterar o nome que aparece para os destinatários, pode fazer isso pelas configurações do Gmail:

Acesse o Gmail pelo computador; Clique no ícone de engrenagem e selecione Ver todas as configurações; Vá até a aba Contas e importação; Em Enviar e-mail como, clique em Editar informações; Digite o novo nome no campo indicado e clique em Salvar alterações.

Essa opção altera apenas o nome visível nas mensagens enviadas, sem modificar o endereço de e-mail nem as credenciais de login da conta.