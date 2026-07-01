Como alterar o endereço de e-mail no Gmail? Veja o passo a passo

Alterar endereço de e-mail no Gmail: recurso chega ao Brasil mais de 20 anos após a criação do serviço (Fabian Sommer/Getty Images)
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 14h14.
O Google finalmente liberou no Brasil a opção de alterar o endereço de e-mail do Gmail sem precisar criar uma conta nova. O recurso, que permite trocar o nome que aparece antes do @gmail.com, preserva o histórico de mensagens, os arquivos do Google Drive, as fotos e todos os serviços vinculados à Conta do Google.
"2004 foi um bom ano, mas seu endereço do Gmail não precisa ficar preso a ele", escreveu Sundar Pichai, CEO da Alphabet, ao anunciar a novidade em março de 2026.
A função estreou nos Estados Unidos em abril de 2026 e chegou ao Brasil em junho do mesmo ano, com liberação gradual — nem todos os usuários têm acesso ao botão de troca no mesmo momento. Quem ainda não vê a opção precisa aguardar a ativação por parte do Google.
O passo a passo funciona tanto pelo navegador do computador ou pelo app do Gmail no celular:
O novo endereço precisa estar disponível, então, se outra pessoa já usa aquele nome de usuário, o Google bloqueia a alteração. Caso o botão de troca não apareça na página, o recurso ainda não foi liberado para a conta.
Pelo app do Gmail, o caminho é:
O e-mail anterior não deixa de existir. Ele se torna um endereço alternativo vinculado à mesma Conta do Google. Sendo assim, mensagens enviadas para o endereço antigo continuam chegando na mesma caixa de entrada e o login pode ser feito com qualquer um dos dois endereços.
Além disso, serviços como Google Drive, Google Fotos, YouTube e Google Agenda seguem funcionando com a conta sem perda de dados. O mesmo não vale para as redes sociais, bancos e outros serviços que usam o Gmail como login, que precisam ser atualizados manualmente.
O Google impõe três restrições à troca de endereço:
Quem quer manter o endereço atual, mas alterar o nome que aparece para os destinatários, pode fazer isso pelas configurações do Gmail:
Essa opção altera apenas o nome visível nas mensagens enviadas, sem modificar o endereço de e-mail nem as credenciais de login da conta.