Microsoft corta 4.800 funcionários e mira vendas e Xbox em ajuste ligado à IA

A Microsoft iniciou uma nova rodada de demissões nesta terça, com o corte de cerca de 4.800 funcionários, o equivalente a 2,1% de sua força de trabalho. A medida ocorre um ano depois de a companhia ter dispensado aproximadamente 9.100 empregados.

A maior parte dos cortes atinge a área de vendas comerciais da empresa e a divisão Xbox, braço de games da Microsoft. Em memorando interno, Amy Coleman, vice-presidente executiva e chief people officer, cargo equivalente à chefia global de gestão de pessoas, atribuiu a decisão às mudanças na indústria de tecnologia.

Segundo Coleman, a empresa precisa "ajustar recursos e funções" e mudar sua forma de operação diante do impacto da inteligência artificial sobre companhias como a Microsoft. A executiva afirmou, no entanto, que os cargos eliminados nesta rodada "não estão sendo substituídos por IA".

A declaração tenta separar os cortes de uma troca direta de trabalhadores por sistemas automatizados, mas reconhece que a IA já altera a organização interna do trabalho. "Ao mesmo tempo, o que é verdade é que a IA está mudando como o trabalho é feito", escreveu Coleman.

Xbox concentra cortes e pode perder estúdios

Na divisão Xbox, as demissões devem atingir cerca de 1.600 funcionários nesta etapa. A Microsoft planeja eliminar ao todo cerca de 20% dos cargos da área até o fim do ano fiscal.

A empresa também colocou à venda quatro estúdios ligados ao Xbox e avalia vender uma quinta unidade, em uma tentativa de "redefinir" o negócio de games após anos de dificuldades. A reorganização amplia a pressão sobre uma área estratégica para a Microsoft, mas que enfrenta desafios de crescimento e rentabilidade.

No memorando, Coleman afirmou que decisões desse tipo "nunca são fáceis" e disse que a empresa busca reduzir a necessidade de eliminações de cargos. A executiva acrescentou que, quando possível, a prioridade é realocar funcionários em funções alinhadas às principais áreas de oportunidade da companhia.