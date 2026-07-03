Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Meta tenta transformar gasto bilionário com IA em negócio de nuvem

Aposta em cloud pode abrir nova fonte de receita para dona do Facebook, ainda dependente de publicidade, e aproximá-la de Amazon, Microsoft e Google

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 3 de julho de 2026 às 16h53.

A Meta se prepara para transformar parte de seu investimento bilionário em inteligência artificial em um novo negócio de cloud, serviço de computação em nuvem, segundo a Bloomberg. A empresa quer vender acesso a poder computacional e a modelos de IA, em uma tentativa de reduzir a dependência de publicidade, que ainda concentra a maior parte de sua receita.

A movimentação ocorre em meio à pressão de investidores sobre os gastos da companhia com data centers, chips e infraestrutura para IA. Embora a Meta tenha um dos negócios de anúncios mais rentáveis do setor de tecnologia, a concentração nessa fonte de receita é vista como um risco estrutural: se o mercado publicitário desacelera, a empresa fica mais exposta.

A segunda pressão vem justamente da solução escolhida por Mark Zuckerberg para diversificar o negócio. A IA passou a ser tratada pela Meta como motor para anúncios mais eficientes, novos dispositivos, como óculos inteligentes, e serviços capazes de gerar receita além das redes sociais. O problema é que construir essa infraestrutura exige desembolsos de capital em escala rara até mesmo para as maiores empresas de tecnologia.

Diferentemente de Amazon, Microsoft e Google, que vendem seus serviços de IA e computação diretamente a clientes corporativos por meio de AWS, Azure e Google Cloud, a Meta ainda não tem uma operação equivalente. Essa diferença ajuda a explicar por que Wall Street tende a olhar os gastos da Meta com IA com mais desconfiança do que os de suas concorrentes.

A nova estratégia seria criar uma frente comercial dentro da iniciativa chamada Meta Compute, voltada a administrar e monetizar a infraestrutura de IA da companhia. O plano inclui vender acesso a modelos hospedados nos data centers da própria Meta, em formato semelhante ao Bedrock, plataforma da Amazon que oferece modelos de IA a desenvolvedores por meio de APIs, interfaces de programação usadas para conectar sistemas e serviços.

Outra possibilidade em estudo seria vender capacidade computacional bruta, modelo associado às chamadas neoclouds, empresas focadas em oferecer infraestrutura de alto desempenho para treinamento e execução de IA.

Nesse formato, a Meta não precisaria disputar imediatamente todo o mercado tradicional de nuvem, mas poderia começar por um segmento mais restrito e hoje aquecido: o aluguel de chips e data centers para cargas de trabalho intensivas.

 

Acompanhe tudo sobre:MetaComputação em nuvem

Mais de Tecnologia

IQM estreia na Nasdaq via Spac sem salto nas ações e expõe incerteza da computação quântica

SSD externo, nuvem ou HD: onde guardar arquivos pesados em 2026?

Impressora em 2026: ainda faz sentido ter uma em casa ou no escritório? Veja modelos

Como escolher o fone de ouvido com cancelamento de ruído ideal?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

5 comandos que transformam o ChatGPT em uma ferramenta indispensável

Um conteúdo Esfera Brasil

Governo destina R$ 8 bilhões em crédito extraordinário para companhias aéreas

ESG

Fim do desmatamento não precisa esperar pelo mapa do caminho da COP30

Esporte

Quem é Ismail Elfath, árbitro de Brasil x Noruega que quase se aposentou após cirurgias