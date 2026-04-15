Meta amplia acordo com Broadcom para produzir chips de IA

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: empresa aumenta objetivos em parceria com Broadcom para setor de IA (Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images)
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Publicado em 15 de abril de 2026 às 09h45.
As empresas Meta e Broadcom anunciaram a ampliação da parceria para o desenvolvimento de chips de inteligência artificial sob medida. O acordo, que se estende até 2029, prevê o uso da plataforma de processadores customizados da Broadcom para produzir a linha Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), chips internos da empresa responsáveis por treinar e rodar modelos de IA.
Na primeira fase do contrato, a Meta se comprometeu a implantar mais de 1 gigawatt de capacidade computacional com base nesses chips. Segundo a Reuters, esse volume seria suficiente para abastecer cerca de 750 mil residências americanas. O plano é expandir progressivamente para múltiplos gigawatts nas gerações seguintes. A Broadcom também fornecerá tecnologia de rede Ethernet para interligar os conjuntos de computadores da Meta dedicados à IA.
"A Meta está em parceria com a Broadcom em design de chips, embalagens e redes para construir a enorme base de computação necessária para fornecer superinteligência pessoal a bilhões de pessoas", comenou Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em comunicado oficial. Porta-vozes da Broadcom confirmaram que os chips serão os primeiros itens de silício da categoria a utilizar um processo de fabricação de 2 nanômetros.
O acordo vem acompanhado de uma mudança na governança da Meta. Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom, comunicou à empresa que não vai se candidatar à reeleição no conselho de administração, onde atuava desde 2024. A saída foi divulgada em documento regulatório.
O anúncio reforça a ambição da Meta de ter maior controle sobre sua própria infraestrutura de hardware. A empresa já havia fechado contratos com AMD, Nvidia e Arm Holdings para garantir capacidade computacional ao longo de 2026, ano em que o grupo estima desembolsar mais de US$ 135 bilhões em investimentos de capital. No mês passado, a Meta havia revelado uma linha de quatro novos modelos de chips MTIA a serem desenvolvidos nos próximos dois anos.
Outras iniciativas já iniciadas pela empresa incluem o planejamento de mais de US$ 600 bilhões direcionados para a construção de centros de processamento de dados; dos 31 idealizados, 27 devem ser nos Estados Unidos. Há também o desenvolvimento de IAs que trabalhem pelos funcionários e até um modelo generativo que simule ações e falas do próprio Zuckerberg. Com a nova parceria, a empresa dona do Facebook pode ser cada vez mais capaz de incentivar o uso de IAs próprias na rotina corporativa: até hoje, os funcionários costumam utilizar variações de modelos populares para tarefas diárias.
A Broadcom também entrou no vagão. Recentemente, a empresa confirmou um acordo que fará o Google produzir suas TPUs e revelou que a Anthropic poderá acessar 3,5 gigawatts do chip originado a partir da parceria. As ações da empresa de semicondutores aumentaram 10% até então em 2026.