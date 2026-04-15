Meta amplia acordo com Broadcom para produzir chips de IA

As empresas Meta e Broadcom anunciaram a ampliação da parceria para o desenvolvimento de chips de inteligência artificial sob medida. O acordo, que se estende até 2029, prevê o uso da plataforma de processadores customizados da Broadcom para produzir a linha Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), chips internos da empresa responsáveis por treinar e rodar modelos de IA.

Na primeira fase do contrato, a Meta se comprometeu a implantar mais de 1 gigawatt de capacidade computacional com base nesses chips. Segundo a Reuters, esse volume seria suficiente para abastecer cerca de 750 mil residências americanas. O plano é expandir progressivamente para múltiplos gigawatts nas gerações seguintes. A Broadcom também fornecerá tecnologia de rede Ethernet para interligar os conjuntos de computadores da Meta dedicados à IA.

"A Meta está em parceria com a Broadcom em design de chips, embalagens e redes para construir a enorme base de computação necessária para fornecer superinteligência pessoal a bilhões de pessoas", comenou Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em comunicado oficial. Porta-vozes da Broadcom confirmaram que os chips serão os primeiros itens de silício da categoria a utilizar um processo de fabricação de 2 nanômetros.

O acordo vem acompanhado de uma mudança na governança da Meta. Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom, comunicou à empresa que não vai se candidatar à reeleição no conselho de administração, onde atuava desde 2024. A saída foi divulgada em documento regulatório.