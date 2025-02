Meta anuncia aumento de bônus de executivos em 200%

A Meta anunciou que vai aumentar a porcentagem do bônus de executivos da empresa de 75% para 200% da base do salário. O acréscimo começa a valer para o ano de 2025. Em documento, a companhia destacou que a mudança não se aplica ao CEO Mark Zuckerberg.

O aumento do bônus foi aprovado pelo Conselho de Diretores em 13 de fevereiro deste ano sob o argumento de que a remuneração total dos diretores executivos estava no mesmo nível ou abaixo do 15º percentil da compensação alvo de executivos na mesma posição em empresas de referência.

Segundo a empresa, a atualização dos proventos visa fornecer incentivos financeiros para “motivar seus executivos a focar nas prioridades da empresa e os recompensar pelos resultados e conquistas da empresa”.

A mudança vem logo após a Meta anunciar o corte de 5% de sua força de trabalho, o equivalente a cerca de 3.600 funcionários, em janeiro deste ano. Na época, Zuckerberg disse que 2025 seria um ano intenso, e a empresa tinha a necessidade de “acelerar a saída de profissionais de baixo desempenho”.

A companhia registrou lucro acima das expectativas no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação de US$ 8,02, acima da previsão de US$ 6,77. Apesar disso, a companhia alertou que os custos operacionais irão crescer em 2025.