Lucro da Meta (META) supera previsões, mas empresa projeta alta de custos em 2025

A Meta Platforms (META) divulgou nesta quarta-feira, 29, um lucro acima das estimativas no quarto trimestre de 2024, mas alertou que os custos operacionais crescerão em 2025, principalmente devido a investimentos em inteligência artificial (IA). A companhia registrou um lucro por ação de US$ 8,02, superando a previsão de US$ 6,77, enquanto a receita totalizou US$ 48,39 bilhões, acima dos US$ 47,04 bilhões esperados por analistas.

As ações da Meta encerraram o pregão desta quarta cotadas a US$ 676,49. Elas apresentaram uma leve valorização no aftermarket, sendo negociadas a US$ 690, 00 às 20h (horário de Brasília).

A empresa, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, também divulgou que o número de usuários ativos diários atingiu 3,35 bilhões, um aumento em relação ao trimestre anterior e acima da expectativa do mercado de 3,32 bilhões.

Para o primeiro trimestre de 2025, a Meta projeta uma receita entre US$ 39,5 bilhões e US$ 41,8 bilhões, o que representa um crescimento de 8% a 15% na comparação anual. O ponto médio dessa faixa, no entanto, fica abaixo das expectativas de US$ 41,73 bilhões.

Custos operacionais e investimentos em IA

A empresa informou que suas despesas totais em 2025 devem ficar entre US$ 114 bilhões e US$ 119 bilhões, acima dos US$ 95,1 bilhões registrados em 2024. Segundo a CFO, Susan Li, o principal fator de crescimento das despesas será a infraestrutura, incluindo gastos operacionais.

Além disso, a Meta planeja investir entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões em infraestrutura para IA ao longo do ano, ampliando data centers e aprimorando seus modelos de inteligência artificial. O CEO Mark Zuckerberg afirmou que a empresa precisa garantir vantagem competitiva sobre rivais como a OpenAI, Microsoft, Google e Amazon.

Ações sobem com expectativas para 2025

Após a divulgação do balanço, as ações da Meta chegaram a recuar, mas recuperaram força à medida que investidores digeriram os números. No acumulado dos últimos 12 meses, os papéis da empresa avançaram 65%.

A companhia reiterou que sua estratégia de longo prazo continua focada em IA, monetização e realidade aumentada. "Os investimentos que estamos fazendo agora nos darão a oportunidade de continuar apresentando forte crescimento de receita ao longo de 2025", afirmou Susan Li.