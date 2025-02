Meta cria fundo de US$ 50 milhões para criadores de conteúdo em realidade virtual

A Meta anunciou um fundo de US$ 50 milhões para criadores de mundo de realidade virtual e mista que contribuem com o Meta Horizon, o software que roda o metaveso da empresa.

Por enquanto, o Brasil não está entre os países elegíveis para o Meta Horizon Worlds. No entanto, a empresa informa que irá usar o fundo para fornecer um bônus cada mês para criadores de "divertidos e envolventes mundos em dispositivos móveis ou de realidade mista".

Os pagamentos estarão ligados a parâmetros como tempo gasto, retenção e compras dentro do mundo. "Então, há uma variedade de formas diferentes para criadores maximizarem seus ganhos", disse a empresa em nota publicada na quinta-feira, 20.

Meta Horizon Worlds: a rede social de metaverso da empresa de Mark Zuckerberg (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

A companhia também disse que está lançando uma série de competições para criadores membros do Programa de Criadores Meta Horizon em 2025. A primeira acontecerá em 11 de março com um prêmio de US$ 1 milhão focada em dispositivos móveis. No ano passado, a competição inaugural para criadores da Meta Horizon proporcionou US$ 500 mil em prêmios.

A empresa diz que neste ano irá investir mais em oportunidades com o objetivo de que criadores alcancem cerca de 3,3 bilhões de usuários ativos nos aplicativos, o que inclui Horizon e Facebook.

Além disso, a empresa lançou uma ferramenta para download que permite criadores desenvolverem os jogos a partir de seu próprio computador. Nos Estados Unidos, a ferramenta inclui recursos de IA generativa.