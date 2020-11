iPhone a partir de R$ 800: A Black Friday dos celulares seminovos

Se você está à procura de um celular na Black Friday que não precisa ser exatamente novo, a Trocafone tem opções variadas de aparelhos. Um iPhone SE sai por 730 reais, um iPhone 6 custa a partir de 806 reais e um, mais recente, iPhone XS sai por 3.509 reais.

A empresa, criada na Argentina, tem o Brasil como seu principal mercado. Ela atua tanto na venda quando na compra de smartphones seminovos. Os produtos vendidos pela companhia são revisados e contam com garantia e podem ser comprados com parcelamos de até 12x.

Todos os celulares revendidos pela Trocafone são homologados pela Anatel, ou seja, aparelhos importados que não tenham passado pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações não estão no site da empresa.

Celulares de todas as marcas são revendidos pela companhia. Um Samsung Galaxy S10 com 1 TB de memória, por exemplo, pode ser encontrado por 4 mil reais.

A Trocafone não é a única companhia que atua no segmento de celulares seminovos. A Brused também revende aparelhos de marcas como Apple, Samsung e Motorola.

De acordo com a consultoria IDC, o mercado de smartphones usados tem projeção de crescimento. Até 2023, o faturamento do setor atingirá 67 bilhões de dólares globalmente, com 332,9 milhões de unidades comercializadas. Em 2019, foram vendidos 206,7 milhões de aparelhos seminovos.

