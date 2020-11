Responda o quiz e descubra que tipo de consumidor você é na Black Friday

A Black Friday é uma data tipicamente americana, mas que ganhou muito espaço no Brasil, afinal, brasileiro adora uma promoção. O evento que acontece em novembro reúne preços baixos e muitos descontos em diversos produtos e serviços. Com origem norte-americana, a data costuma acontecer na última sexta-feira do mês de novembro (no caso deste ano, dia 27). Pelo menos, é o que acontece lá nos Estados Unidos. No Brasil, é comum ver anúncios de ofertas durante o mês inteiro.

Mas é preciso ter atenção. Por conta do caráter apelativo para compra, é uma data em que muitas pessoas são vítimas de fraudes. Para evitar, é preciso ter cuidado, mas nós sabemos que se por um lado existem os consumidores controlados, que analisam preços e condições de vendas, por outro existem os impulsivos que saem comprando tudo só pelo desconto. Clique na imagem ou no link abaixo e responda o quiz para descobrir qual tipo de consumidor você é na Black Friday:

RESPONDA O QUIZ