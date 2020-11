Black Friday: as melhores ofertas de smartphones, notebooks e Smart TVs

A Black Friday 2020 acontece nesta sexta-feira (27) e promete ser mais digital do que nunca. Com muitas empresas com trabalho remoto, o interesse pelas compras online subiu em 2020. Só no primeiro semestre, cerca de 7,3 milhões de brasileiros fizeram a primeira compra online, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período no ano passado. Sendo assim, o Brasil tem 41 milhões de usuários ativos no comércio eletrônico, segundo pesquisa da Ebit/Nielsen. Selecionamos as principais ofertas de eletrônicos, como smartphones, Smart TVs e notebooks, em diferentes redes de varejo a seguir.

Galaxy A21s

O smartphone Samsung Galaxy A21s, na cor preta, com 64 GB de memória, sistema operacional Android 10, tela de 6,5 polegadas e câmera principal de 13 megapixels sai por 1.258 reais na Amazon, em vez de 1.399 reais.

Inspiron 15 3000

O notebook Dell Inspiron 15 3000, com processador Intel Core i5 (8265U), tela HD de 15 polegadas, 8 GB de RAM e 1 terabyte de armazenamento (HD) sai por 3.498 reais com frete grátis e parcelamento em 12x na loja da Dell.

Nest Mini

A caixa de som com o Google Assistente, assistente de voz que obedece a comandos em português, sai por 199 reais, em vez de 249 reais no Submarino.

Moto G9 Play

O smartphone Moto G9 Play, da Motorola, com 64GB de memória, tela de 6,5 polegadas e câmera traseira tripla sai por 1.299 reais em vez de 1.599 reais no Magazine Luiza.

Smart TV Crystal UHD 4K (TU8000)

A TV 4K Crystal UHD, da Samsung, com tela de 50 polegadas e assistente de voz Alexa integrada ao sistema operacional sai por 2.298 reais em vez de 2.699 reais no Magazine Luiza.

Smart TV Thinq AI (UN7310)

A smart TV UN7310, da LG, com tela de 50 polegadas 4K e Google Assistente integrado ao sistema operacional sai por 2.185 nas Americanas, em vez de 2.299 reais.

A matéria será atualizada com mais ofertas de Black Friday.