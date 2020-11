Black Friday: BK, McDonald’s, Subway e mais 7 fast foods a partir de R$2

As redes de fast food, que normalmente possui descontos e promoções agressivas, não medem esforços para conquistar clientes na Black Friday. Pensando nisso, algumas redes passam a oferecer produtos com ainda mais descontos. Um exemplo é o Burger King que na compra de cinco cheesburgers cada sanduíche sai por menos de R$2. Já no concorrente McDonalds são dois sanduíches McDuplo por R$2,99.

McDonald’s — Neste dia 27, os consumidores poderão pré-reservar um cupom para usar entre 1 a 15 de dezembro de 2020 e garantir dois sanduíches McDuplo por R$2,99 nos restaurantes participantes, em compras a partir de R$13,00, e dentro do regulamento indicado pela rede. A reserva do cupom e o pagamento devem ser feitos pelo app do Mercado Pago, de acordo com a mecânica da promoção.

Além disso, os consumidores também podem aproveitar para comprar dois Big Mac por R$ 6,90, pagando com Mercado Pago, em compras a partir de R$ 15,00. Outras ofertas estão disponíveis no aplicativo da marca, e em possibilidades diferentes de uso entre o delivery e a loja física.

Burger King — Apenas na sexta-feira, 27, os clientes poderão adquirir o cheeseburger por preços mais baixos do que as casquinhas: serão 5 cheeseburgers pelo valor de R$9,90. Assim, cada um deles sai por menos de dois reais, mas apenas na compra desse combo promocional. Além disso, o Whopper, que ao longo da semana já foi anunciado com o valor promocional de R$6,90, está com preço ainda mais baixo.

A mecânica continua com sua realização no universo online, por meio do hotsite em que será possível acessar as ofertas, participar de jogos e resgatar os cupons limitados a dois por CPF. A retirada do produto poderá ser feita até 23 de dezembro para evitar aglomerações.

Subway — A rede de lanchonetes tem até domingo dois sanduíches de 15cm por R$ 15,90. A promoção é válida para os sabores steak churrasco, frango e frango empanado.

Bob’s — Até 29 de novembro os clientes vão encontrar o Trio Tentador Carne, de R$29,90 por R$19,90, o Trio Tentador Frango, de R$ 27,90 por R$ 17,90 e o Milk Shake 300ml nos sabores crocante, chocolate, baunilha, nuts, morango e paçoca, por R$ 7,90. Quem pagar via Mercado Pago também pode comprar o Trio Big Bob de R$26,50 por R$16,50.

Nos aplicativos de delivery as ofertas valem no mesmo período, mas são variadas. No Uber Eats há o 2 por 1. No Chama o Bob’s o Milk Shake terá 70% de desconto nos sabores favoritos.

Bullger — Na sexta-feira, 27, o hambúrguer Bullguer será oferecido com 50% de desconto. Na Cyber Monday, dia 30 de novembro, a rede também promove o CBDay, com o Standard a R$10. As ofertas são válidas a 3 por CPF nas cerca de 30 lojas da rede.

Pizza Hut — Os sabores mussarela, calabresa e pepperoni terão 50% de desconto no pedido da Pizza Pan Grande com 12 pedaços. A promoção é válida em pedidos para a viagem e para consumo no local.

Domino’s — Nesta sexta-feira, 27, todos os clientes ganham 50% de desconto em pizzas de todos os sabores e tamanhos – média, grande e giga. A promoção é válida para as mais de 300 unidades da rede em todo o país, para pedidos feitos por whatsapp, aplicativo, site, telefone ou para retirada na loja.

Habib’s — Pela primeira vez a empresa faz rodízios de esfihas nas lojas. Por R$19,90, o cliente pode comer quantas esfihas quiser de todos os sabores, inclusive alguns doces. A promoção, em vigor de segunda a quarta-feira, começou em 23 de novembro e vai durar duas semanas. Além disso, em todo o mês de novembro, os clientes que pagarem com o Mercado Pago as compras de pelo menos R$10,99 terão R$10 de desconto em qualquer item nos restaurantes do grupo. A promoção é válida uma vez por CPF.

KFC — O minibalde de tirinhas de frango terá a oferta “Compre 1 e Leve 2” nesta sexta-feira, 27. Segundo a empresa, cada minibalde serve duas pessoas e tem preço sugerido de R$29,90.

Taco Bell — Entre os dias 27 e 30 de novembro o combo com três Crunchy Tacos (carne moída ou feijão) e um refrigerante 400ml nas lojas físicas da rede custará R$9,90. A rede também contará com promoções especiais nos apps do iFood, Rappi e UberEats, como taco em dobro, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.