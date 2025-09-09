Intel anuncia mudanças na liderança em meio à reestruturação

A Intel anunciou mudanças significativas em sua liderança nesta segunda-feira, 8, incluindo a saída de Michelle Johnston Holthaus, chefe de produtos, em um momento em que o CEO Lip-Bu Tan intensifica os esforços para reverter a crise da fabricante de chips dos EUA, que agora tem o próprio governo como acionista.

Holthaus deixa a empresa após mais de 30 anos, tendo ocupado diversos cargos de liderança sênior, incluindo o de CEO interina após a saída de Pat Gelsinger no ano passado. No entanto, ela continuará atuando como consultora estratégica nos próximos meses.

De acordo com a Reuters, Tan busca simplificar a estrutura de liderança da Intel, fazendo com que os principais grupos de chips reportem diretamente a ele, ao mesmo tempo que planeja cortar empregos para tornar as operações mais enxutas.

A Intel também anunciou que Kevork Kechichian se juntou à empresa como vice-presidente executivo e gerente geral do grupo de data centers. Veterano da indústria de chips, Kechichian veio da Arm, onde foi vice-presidente executivo de engenharia. Ele também trabalhou na NXP Semiconductors e na Qualcomm.

Além disso, a empresa revelou a criação de um novo grupo central de engenharia, que será liderado por Srinivasan Iyengar, vice-presidente sênior. Em sua função expandida, ele será responsável por desenvolver um novo negócio de silício customizado para atender a uma ampla gama de clientes externos.

Naga Chandrasekaran, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia e operações da Intel Foundry, ampliará seu papel para incluir os serviços de fundição, enquanto Jim Johnson foi nomeado gerente geral do grupo de computação para o cliente da Intel.

Momento de incertezas

Essas mudanças ocorrem em um momento de incerteza para a Intel, especialmente após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pedido a renúncia de Tan devido a conflitos de interesse e, depois, anunciar que o governo assumiria uma participação de 10% nos negócios da empresa.

Desde que assumiu o cargo, em março deste ano, o atual CEO vem promovendo uma ampla reestruturação dos negócios da Intel, que segue acumulando perdas bilionárias mesmo com receitas superando as expectativas.

Para o governo Trump, a fabricante de chips é considerada um ativo estratégico, capaz de garantir produção doméstica e estabilidade frente às tensões geopolíticas e à crescente concorrência com a China.