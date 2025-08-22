Trump anuncia que os EUA terão 10% de participação na Intel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 22, que o governo assumirá uma participação acionária de 10% na Intel. A medida representa uma nova intervenção federal no setor de semicondutores, em meio às dificuldades enfrentadas pela fabricante de chips.

As ações da Intel subiram mais de 6% após o anúncio. A empresa não comentou o acordo. A decisão ocorre semanas depois de Trump ter criticado o CEO Lip-Bu Tan, apontando “conflitos” em sua relação com companhias chinesas.

Desafios

O movimento também vem após uma injeção de US$ 2 bilhões do SoftBank Group, que buscou reforçar a confiança no futuro da Intel. Analistas avaliam que a entrada do governo pode dar fôlego para a reativação do negócio de fundição da companhia, ainda deficitário. No entanto, a Intel continua enfrentando dificuldades em sua linha de produtos e em atrair clientes para as novas fábricas.

Em 2024, a Intel registrou prejuízo anual de US$ 18,8 bilhões, o primeiro desde 1986, e segue acumulando resultados negativos. Trump tem defendido intervenções diretas em setores estratégicos, incluindo semicondutores e minerais críticos.

Recentemente, o governo americano também impulsionou acordos com a Nvidia e a MP Materials para assegurar o fornecimento de chips e terras raras.