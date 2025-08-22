Trump anuncia que os EUA terão 10% de participação na Intel

Governo dos EUA adquire fatia na Intel em acordo com Trump
Redatora
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15h35.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h42.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 22, que o governo assumirá uma participação acionária de 10% na Intel. A medida representa uma nova intervenção federal no setor de semicondutores, em meio às dificuldades enfrentadas pela fabricante de chips.
As ações da Intel subiram mais de 6% após o anúncio. A empresa não comentou o acordo. A decisão ocorre semanas depois de Trump ter criticado o CEO Lip-Bu Tan, apontando “conflitos” em sua relação com companhias chinesas.
O movimento também vem após uma injeção de US$ 2 bilhões do SoftBank Group, que buscou reforçar a confiança no futuro da Intel. Analistas avaliam que a entrada do governo pode dar fôlego para a reativação do negócio de fundição da companhia, ainda deficitário. No entanto, a Intel continua enfrentando dificuldades em sua linha de produtos e em atrair clientes para as novas fábricas.
Em 2024, a Intel registrou prejuízo anual de US$ 18,8 bilhões, o primeiro desde 1986, e segue acumulando resultados negativos. Trump tem defendido intervenções diretas em setores estratégicos, incluindo semicondutores e minerais críticos.
Recentemente, o governo americano também impulsionou acordos com a Nvidia e a MP Materials para assegurar o fornecimento de chips e terras raras.