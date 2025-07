Mesmo superando expectativas de receita, Intel tem perda de US$ 2,9 bilhões no segundo trimestre

Os resultados financeiros divulgados pela Intel nesta quinta-feira, 24 para o segundo trimestre deste ano superaram as expectativas de Wall Street – US$ 12,86 bilhões contra os estimados US$ 11,92 bilhões. No entanto, os papeis negociados caíram cerca de 5% no pós-mercado após o novo CEO, Lip-Bu Tan, anunciar cortes nos projetos de construção de fábricas de chips da empresa. O resultado foi uma perda ajustada de 10 centavos por ação.

Para o terceiro trimestre, a Intel projetou receita de US$ 13,1 bilhões, superando a média de $12,65 bilhões prevista pelos analistas. A empresa busca equilibrar receitas e custos, enquanto Wall Street esperava um lucro de 4 centavos por ação.

No segundo trimestre, a Intel registrou perda líquida de US$ 2,9 bilhões (67 centavos por ação), comparado com uma perda líquida de US$ 1,61 bilhão (38 centavos por ação) no ano anterior. A diferença foi causada por um encargo de deterioração de US$ 800 milhões, relacionado a ferramentas excessivas que não podem ser reutilizadas.

Mudanças na gestão de Tan

Este é o segundo relatório sob a liderança de Lip-Bu Tan, que assumiu o cargo de CEO em março. Ele prometeu tornar os produtos da Intel mais competitivos e reduzir a burocracia, incluindo cortes de pessoal em suas unidades de Oregon e Califórnia.

Em um memorando aos funcionários, o CEO afirmou que os primeiros meses de sua gestão foram difíceis, mas que a empresa já concluiu a maior parte dos cortes planejados – totalizando 15% da força de trabalho. A Intel planeja encerrar o ano com 75 mil empregados e reduzir as despesas operacionais em US$ 17 bilhões.

Reavaliação de investimentos

Tan também anunciou cortes na divisão de fundição da Intel, que fabrica chips para outras empresas. Nela, a fabricante registrou perda operacional de US$ 3,17 bilhões, com receita de US$ 4,4 bilhões.

Além disso, o CEO revelou o cancelamento de projetos de fábricas na Alemanha e Polônia e a consolidação de operações no Vietnã e Malásia. A construção de uma fábrica de chips avançados em Ohio será desacelerada, com ajustes dependendo da demanda do mercado e da capacidade de atrair grandes clientes.

Perspectivas para o Futuro

O grupo de computação para clientes da Intel, que inclui processadores de PCs, gerou US$ 7,9 bilhões em vendas, uma queda de 3% em relação ao ano passado. Por outro lado, a receita no segmento de data centers, que inclui chips de inteligência artificial, aumentou 4%, alcançando US$ 3,9 bilhões.

Enquanto a concorrente AMD segue ganhando clientes de servidores de nuvem, Tan mencionou que a Intel busca recuperar participação no mercado de data centers e está à procura de um líder permanente para o setor.