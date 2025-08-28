Intel recebe US$ 5,7 bilhões do governo dos EUA como parte do acordo com Trump

O CFO da Intel, David Zinser, confirmou que a gigante de semicondutores recebeu US$ 5,7 bilhões do acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O aporte faz parte da decisão da Casa Branca, anunciada na última sexta-feira, 22, de comprar uma participação de 10% na empresa de chips de computador.

Durante uma conferência com investidores, Zinser destacou que a Intel pode buscar investimento externo adicional para seu negócio de fundição, responsável por fabricar chips para outras empresas. Segundo ele, seria uma segunda oportunidade para levantar recursos e financiar o crescimento do setor.

Acordo ainda em ajustes pelo governo

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o acordo ainda está sendo ajustado pelo Departamento de Comércio.

Em documento enviado a investidores, a Intel alertou que o investimento do governo poderia gerar reações adversas de funcionários, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, governos estrangeiros ou concorrentes, além de possíveis litígios ou maior escrutínio público e político sobre a empresa.