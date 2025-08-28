Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Intel recebe US$ 5,7 bilhões do governo dos EUA como parte do acordo com Trump

Investimento faz parte da aquisição de 10% da fabricante de chips e pode incluir aportes externos na unidade de fundição

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20h23.

O CFO da Intel, David Zinser, confirmou que a gigante de semicondutores recebeu US$ 5,7 bilhões do acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O aporte faz parte da decisão da Casa Branca, anunciada na última sexta-feira, 22, de comprar uma participação de 10% na empresa de chips de computador.

Durante uma conferência com investidores, Zinser destacou que a Intel pode buscar investimento externo adicional para seu negócio de fundição, responsável por fabricar chips para outras empresas. Segundo ele, seria uma segunda oportunidade para levantar recursos e financiar o crescimento do setor.

Acordo ainda em ajustes pelo governo

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o acordo ainda está sendo ajustado pelo Departamento de Comércio.

Em documento enviado a investidores, a Intel alertou que o investimento do governo poderia gerar reações adversas de funcionários, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, governos estrangeiros ou concorrentes, além de possíveis litígios ou maior escrutínio público e político sobre a empresa.

Acompanhe tudo sobre:IntelDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Pré-balanço, Alibaba sofre com guerra de preços na China

Anbima, Febraban: entidades do mercado se manifestam sobre operação da PF

Ação da Reag (REAG3) chega a cair 20% na B3; gestora se manifesta sobre operação da PF

Vale (VALE3): Acordo com o governo sobre concessões de ferrovias emperra no TCU

Mais na Exame

Mercados

Pré-balanço, Alibaba sofre com guerra de preços na China

Brasil

Lula defende julgamento da trama golpista pelo STF e critica Trump

Mundo

Milei culpa 'grupelho violento' por ataques nas ruas e nega corrupção

Economia

Quando Trump quiser conversar, 'Lulinha paz e amor' estará aqui, diz presidente brasileiro