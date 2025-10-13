Tecnologia

iCloud: como criar uma conta Apple e começar a usar a nuvem da fabricante do iPhone

Serviço armazena fotos, contatos, senhas e backups na nuvem e sincroniza tudo automaticamente entre seus dispositivos Apple

Versão gratuita do iCloud inclui 5 GB de espaço; planos pagos vão de R$ 5,90 (50 GB) a R$ 399 mensais (12 TB) (OPA Images/LightRocket /Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11h29.

O iCloud é o serviço de nuvem da Apple que armazena e sincroniza dados — como fotos, contatos, documentos, backups e senhas — entre dispositivos da marca, como iPhone, iPad e Mac.

Apesar de ligado aos dispositivos Apple, o iCloud também pode ser acessado via navegador (icloud.com) ou PCs com Windows. Para utilizá-lo, no entanto, é necessário ter uma Conta Apple (anteriormente ID Apple), a qual oferece acesso a todos os serviços da empresa e faz com que os dispositivos funcionem perfeitamente juntos.

Por que usar o iCloud?

O iCloud mantém suas informações atualizadas automaticamente em todos os aparelhos vinculados à mesma conta. Também oferece recursos de segurança, como backup automático e armazenamento criptografado.

A versão gratuita inclui 5 GB de espaço. Os planos pagos vão de R$ 5,90 (50 GB) a R$ 399 mensais (12 TB).

Como criar uma conta Apple

Durante a configuração de um novo dispositivo

Ao ligar um iPhone ou iPad pela primeira vez, será solicitado que você inicie sessão com sua conta. Se não tiver uma, toque em “Esqueceu a senha ou não tem uma Conta Apple?", depois em "Criar uma Conta Apple Gratuita".

Insira sua data de nascimento, nome completo e escolha um e-mail para login (ou crie um gratuito com final @icloud.com). Em seguida, defina uma senha e siga as instruções para verificar o e-mail e ativar a autenticação de dois fatores, que pode incluir seu número de telefone.

Depois da verificação, sua conta estará pronta para uso nos serviços Apple, como iCloud, App Store e Apple Music.

Pela App Store

Se o dispositivo já estiver configurado, abra a App Store e toque no ícone de conta (geralmente localizado no canto superior direito). Em seguida, escolha a opção "Criar nova Conta Apple".

Preencha os dados solicitados — e-mail, senha, país ou região — e insira um método de pagamento (também é possível escolher "Nenhum", já que só você será cobrado quando fizer uma compra). Após confirmar o número de telefone e verificar o e-mail, a conta estará ativa.

Em um PC com Windows

Também é possível criar uma conta da Apple em um PC com Windows pelos apps Apple Music ou Apple TV. Abra um dos programas, clique em "Iniciar Sessão” e selecione “Criar nova Conta Apple". Complete as etapas com e-mail, senha, país e, se desejar, método de pagamento. Após verificar seu e-mail, a conta será ativada.

Por fim, é possível, ainda, criar uma conta pelo navegador, acessando o site icloud.com. Basta clicar em "Iniciar sessão" e selecionar "Criar nova Conta Apple". O restante do processo segue as mesmas etapas já descritas.

