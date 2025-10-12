Como recuperar fotos apagadas do celular de forma rápida e segura

Perder fotos importantes no celular pode ser frustrante, mas existem maneiras de recuperá-las. O sucesso dessa empreitada depende de quanto tempo se passou desde a exclusão e dos recursos disponíveis no seu aparelho.

Para aumentar as chances de recuperação, é importante evitar usar o celular para tirar novas fotos ou salvar arquivos após a exclusão, pois isso pode sobrescrever os dados apagados. Também é recomendado ativar backups automáticos em nuvem para proteger fotos futuras.

Além disso, o ideal é sempre começar verificando a lixeira da galeria e dos serviços de nuvem, recorrendo a aplicativos de recuperação apenas se necessário. Com esses cuidados, é possível recuperar fotos apagadas recentemente e reduzir o risco de perdas futuras.

A seguir, veja os métodos mais eficazes para restaurar fotos apagadas em dispositivos Android e iPhones.

Restaurar da lixeira do celular

Tanto smartphones Android quanto iPhones possuem uma lixeira — ou seção com nome semelhante — na galeria, onde as fotos apagadas ficam armazenadas temporariamente por até 30 dias. Para recuperá-las:

Abra o app Galeria ou Fotos ;

ou ; Acesse o menu e selecione Lixeira, Apagados ou Itens excluídos (dependendo do dispositivo);

Escolha as fotos que deseja restaurar e toque em Restaurar ou Recuperar.

Esse é o método mais rápido e simples para recuperar imagens deletadas recentemente, sem necessidade de aplicativos adicionais.

Recuperar via backup em nuvem

Se você utiliza serviços de nuvem como Google Fotos (Android) ou iCloud (iPhone), suas fotos podem estar salvas automaticamente. Para restaurá-las:

Abra o app de backup em nuvem correspondente;

Verifique a lixeira ou itens excluídos dentro do serviço;

Selecione as fotos desejadas e clique para restaurar.

É importante lembrar que essa opção só funciona se os backups estavam ativados antes da exclusão. No Google Fotos, os arquivos permanecem na lixeira por 60 dias antes de serem apagados definitivamente.

Em dispositivos iOS, se a opção Sincronizar este iPhone em Fotos do iCloud estiver habilitada, a exclusão de uma foto no smartphone também remove a imagem do backup, tornando a recuperação impossível por meio da nuvem.

Usar aplicativos de recuperação

Quando as fotos não estão mais na lixeira do celular ou na nuvem, é possível ainda recorrer a aplicativos e softwares de recuperação, como DiskDigger, DigDeep Image Recovery e Recycle Bin – Restore Lost Data.

Esses aplicativos podem ajudar a recuperar fotos permanentemente apagadas, mas variam em eficácia e, em alguns casos, exigem permissões avançadas no aparelho. É importante ter expectativas realistas: quanto mais tempo passou desde a exclusão, menores as chances de sucesso.