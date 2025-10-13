Modo avião: para que serve, como ativar e o que ainda funciona com ele ligado

O modo avião é uma função disponível em celulares, tablets, notebooks e outros dispositivos eletrônicos que desativa todas as conexões sem fio — como sinal da operadora, Wi-Fi, Bluetooth e dados móveis. Criado para reduzir o risco de interferência nos sistemas de navegação e comunicação das aeronaves, ele é, principalmente, usado durante voos.

Ao ativá-lo, o celular para de fazer ou receber chamadas e mensagens e perde o acesso à internet – a menos que o Wi-Fi seja reativado manualmente. Mesmo assim, funções que não dependem de conexão continuam operando normalmente, como ouvir músicas baixadas, jogar offline e usar a câmera.

Apesar do nome, o recurso é útil também fora dos aviões. Muita gente ativa o modo avião, por exemplo, para evitar interrupções, economizar bateria ou carregar o celular mais rapidamente.

Por que ligar o modo avião durante o voo?

Embora o risco de interferência seja baixo com os dispositivos atuais, companhias aéreas ainda solicitam que os passageiros ativem o modo avião por precaução e para seguir normas internacionais.

Por isso, muitas empresas atualmente oferecem Wi-Fi a bordo, que opera em frequências diferentes das usadas pelos sistemas da aeronave. Desse modo, após a decolagem e durante o voo, é possível se conectar à internet com segurança mesmo com o modo avião ativado.

Como ativar o modo avião nos smartphones

Para ativar o modo avião em dispositivos Android, basta deslizar a tela de cima para baixo e acessar o painel de atalhos rápidos. Em seguida, localize e toque no ícone de avião. A ativação é imediata.

Nos iPhones, o processo é parecido: abra a Central de Controle deslizando a tela (de cima para baixo, nos modelos mais novos, ou de baixo para cima, nos antigos) e toque no ícone de avião.

O símbolo do modo avião ficará destacado enquanto ele estiver ativo. Caso queira usar Wi-Fi ou Bluetooth com a função ligada, essas conexões podem ser reativadas manualmente.

Outras dúvidas sobre o modo avião

Com o modo avião ativado, o celular não recebe mensagens — nem por SMS, nem por aplicativos como WhatsApp — e não pode fazer ou receber ligações, exceto se o Wi-Fi for ligado novamente.

Como o dispositivo deixa de procurar sinal o tempo todo, o modo avião ajuda a economizar bateria. Por isso, esse recurso é uma opção útil em locais com sinal fraco ou durante longos períodos de inatividade.

Mesmo com o modo ativado, funções locais como alarme, câmera e bloco de notas continuam operando normalmente.