RESUMO ＋ Carlos Barbery, general manager no Brasil e vice-presidente da fabricante de eletrodomésticos Whirlpool, relata os aprendizados de 20 anos de liderança na América Latina. O executivo ingressou na Whirlpool em 2006 e destaca como adaptação cultural, autonomia das equipes e evolução contínua sustentam os 115 anos da companhia em 2026.

Por Carlos Barbery*

Ao longo dos últimos 20 anos, tive a oportunidade de liderar operações em diferentes mercados da América Latina, passando pela América Central, Caribe, México, região Andina e, mais recentemente, Brasil.

Cada experiência trouxe desafios distintos, desde a expansão de negócios até a gestão de equipes em diferentes contextos culturais e econômicos.

Mais do que os resultados alcançados, essa trajetória me ensinou que a capacidade de adaptação, o desenvolvimento de pessoas e a disposição para aprender continuamente são fundamentais para construir negócios sólidos e duradouros.

De Wall Street à Whirlpool: o início da carreira

Nasci em La Paz, na Bolívia, e, aos 17 anos, me mudei para os Estados Unidos para cursar a faculdade. Estudei finanças e, naquela época, imaginava construir minha carreira em Wall Street, no mercado financeiro.

Mas a vida, muitas vezes, nos apresenta oportunidades que não estavam nos nossos planos e que acabam transformando completamente o nosso caminho.

Foi assim que, em 2006, comecei minha trajetória na Whirlpool. O que inicialmente representava uma oportunidade profissional se transformou em uma jornada de duas décadas, marcada por diferentes culturas, mercados, desafios e, principalmente, pessoas que contribuíram para minha formação como executivo e como indivíduo.

Os aprendizados de liderar na América Latina e no Brasil

Em diferentes mercados da América Latina, aprendi que liderar exige compreender as particularidades de cada região, adaptar estratégias e, acima de tudo, valorizar as pessoas.

Em alguns desses países, conseguimos dobrar o tamanho do negócio e expandir nossa presença para novos mercados. Essas conquistas reforçam minha convicção de que resultados consistentes dependem de equipes comprometidas, que compartilham objetivos e têm autonomia para encontrar soluções.

O Brasil, por sua vez, sempre ocupou um lugar especial na minha história. Meu vínculo com o país começou ainda na infância, por conta dos negócios do meu pai.

Mesmo quando minha carreira me levou a outros mercados, mantive essa proximidade e o desejo de, algum dia, construir parte da minha trajetória aqui.

Hoje, vivendo e liderando a operação brasileira, encontro diariamente razões para valorizar essa escolha. Uma das coisas que mais me impressionam é a relação de proximidade que os brasileiros estabelecem com as marcas que fazem parte de suas vidas.

Não é raro visitar amigos e ser levado diretamente à cozinha para conhecer um eletrodoméstico que ocupa um lugar especial na rotina da família.

Essas experiências, aparentemente simples, carregam um ensinamento importante: por trás de qualquer negócio existem pessoas, histórias e necessidades reais. Entender essa dimensão é fundamental para tomar decisões que façam sentido não apenas para os resultados de uma empresa, mas também para a comunidade.

Cultura de evolução e o papel das equipes nos 115 anos da Whirlpool

Esse olhar também está presente em uma das principais lições que levo da Whirlpool, Companhia que completa 115 anos de história em 2026.

A capacidade de permanecer relevante depende de saber evoluir sem perder de vista o próprio propósito.

Uma trajetória centenária não se sustenta apenas pelo que foi construído no passado, mas pela disposição de questionar caminhos, incorporar novas tecnologias, desenvolver talentos e acompanhar as transformações da sociedade.

Acredito que esse princípio vale tanto para as organizações quanto para as pessoas. A experiência nos oferece repertório, mas não pode limitar nossa curiosidade. O que funcionou ontem nem sempre será suficiente amanhã.

Por isso, considero essencial manter a abertura para novas ideias, ouvir diferentes perspectivas e compreender que a evolução é um processo permanente.

No Brasil, tenho a oportunidade de conviver com equipes que traduzem essa mentalidade em seu trabalho. Profissionais que combinam conhecimento, criatividade e vontade de fazer a diferença.

É essa energia coletiva que me motiva e reforça minha convicção de que o maior patrimônio de qualquer organização está nas pessoas que constroem seu futuro.

Sair da zona de conforto e olhar para o futuro

Quando olho para minha trajetória, desde aquele jovem boliviano que sonhava com o mercado financeiro até os desafios que assumo hoje, percebo que os momentos mais importantes não foram necessariamente aqueles em que alcancei um objetivo, mas aqueles em que precisei sair da zona de conforto para descobrir novas possibilidades.

O futuro certamente continuará trazendo mudanças, algumas previsíveis e outras nem tanto. Mas é justamente isso que torna essa jornada tão estimulante.

Se existe um aprendizado que gostaria de compartilhar depois de tantos anos de carreira, é que evoluir exige coragem para mudar, humildade para aprender e disposição para construir algo maior do que nossas próprias conquistas.

É com essa mentalidade que continuo olhando para o futuro, com a mesma curiosidade e o mesmo entusiasmo que me acompanharam desde o início.

Carlos Barbery é General Manager da Whirlpool no Brasil e Vice-Presidente da Whirlpool Corporation.