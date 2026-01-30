Setor de software da China cresce 13,2% em 2025

O setor chinês de software e serviços de tecnologia da informação registrou crescimento em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China em 30 de janeiro. A receita total da indústria alcançou RMB 15,483 trilhões, alta de 13,2% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pelos serviços de tecnologia da informação e por segmentos ligados à digitalização industrial.

Além da expansão da receita, o lucro total do setor somou RMB 1,8848 trilhão em 2025, o que representa um aumento anual de 7,3%, de acordo com o ministério.

Os serviços de tecnologia da informação concentraram a maior fatia do faturamento. Em 2025, a receita desse segmento atingiu RMB 10,6366 trilhões, crescimento de 14,7% na comparação anual. Dentro desse grupo, computação em nuvem e serviços de big data geraram conjuntamente RMB 1,623 trilhão, com avanço de 13,6%.

Outro destaque foi o design de circuitos integrados, cuja receita chegou a RMB 442,1 bilhões, crescimento de 18,9% em relação a 2024. Já os serviços tecnológicos de plataformas de comércio eletrônico somaram RMB 1,4855 trilhão, com alta de 12,7% no mesmo período.

O levantamento também aponta crescimento em áreas ligadas à segurança e à indústria. A receita de produtos e serviços de segurança da informação alcançou RMB 223,5 bilhões, aumento de 6,7%. O software de sistemas embarcados registrou faturamento de RMB 1,386,9 trilhão, alta de 9,3% em relação ao ano anterior.

No segmento de softwares industriais, a receita totalizou RMB 333 bilhões em 2025, o que representa crescimento anual de 9,7%, refletindo a continuidade da digitalização de processos produtivos na indústria chinesa.

Os dados reforçam a expansão do setor de software e serviços de tecnologia da informação na China ao longo de 2025, com crescimento distribuído entre serviços digitais, infraestrutura tecnológica e aplicações industriais.