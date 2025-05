Bancos chineses aceleram resgate de debêntures conversíveis com valorização das ações

Com a valorização das ações de bancos listados na bolsa chinesa, instituições financeiras do país têm acelerado o resgate de títulos de dívida conhecidos como debêntures conversíveis.

Em 26 de maio, o Banco de Hangzhou anunciou o resgate antecipado dos “Hangyin Debêntures Conversíveis”, tornando-se o terceiro banco a acionar cláusula de resgate forçado em 2025. Antes dele, Banco de Suzhou e Banco de Chengdu também retiraram títulos do mercado.

Desde janeiro, três debêntures conversíveis bancárias deixaram de circular. A previsão é que até o fim de 2025, esse número suba para seis. Com isso, o total de títulos do tipo em circulação cairá para sete.

Banco de Hangzhou aciona cláusula de resgate e impulsiona mercado

O avanço das ações bancárias favorece o acionamento das cláusulas de resgate, permitindo que bancos antecipem vencimentos e reforcem o capital principal de nível 1. No entanto, a redução da oferta desses instrumentos pressiona o equilíbrio entre oferta e demanda, principalmente no segmento de alta classificação.

O Banco de Hangzhou informou que exerceu o direito de resgatar todos os “Hangyin Debêntures Conversíveis” registrados na data de resgate pelo valor nominal somado aos juros acumulados. A decisão foi motivada pela valorização das ações: entre 29 de abril e 26 de maio, em 15 pregões consecutivos, o papel fechou acima de 130% do preço de conversão (RMB 11,35), ultrapassando RMB 14,76 e ativando a cláusula.

Em 26 de maio, as ações do banco fecharam a RMB 15,58. No dia 28, atingiram RMB 16,42, alta de mais de 6% no mês e cerca de 12% em 30 dias. O resgate foi anunciado com antecedência, e os investidores têm prazo para converter os papéis em ações ou negociá-los no mercado secundário. Caso contrário, o banco fará o resgate a RMB 100 por unidade mais juros acumulados. Considerando o fechamento de RMB 137,08 em 26 de maio, o preço supera em 26% o valor do resgate.

O “Hangyin” foi lançado na Bolsa de Xangai em 23 de abril de 2021, com emissão de RMB 15 bilhões, prazo de seis anos e juros progressivos de até 2% no último ano.

Outras instituições avaliam resgates e impacto no mercado

Além do Banco de Hangzhou, o Banco de Nanjing pode acionar cláusula semelhante. Em 28 de maio, as ações fecharam acima do preço de gatilho. Dados da Wind mostram que ainda circulam dez debêntures conversíveis bancárias. Caso o Banco de Xangai resgate seus papéis no vencimento em outubro e o Banco de Nanjing execute o resgate forçado, o total cairá para sete.

Desde 2023, não houve novas emissões desse tipo. O Banco Minsheng cancelou uma oferta em agosto e o Banco de Xi’an prorrogou sua autorização em abril de 2025.

Relatórios da Shenyin & Wanguo Securities indicam que debêntures conversíveis bancárias, por seu grande volume, têm sustentado desempenho relevante. A retirada rápida desses papéis, no entanto, pode acentuar a escassez e o descompasso entre oferta e demanda.

A Caitong Securities alertou que, com maior exigência de desempenho por parte dos fundos, a falta desses instrumentos ficará mais evidente. Segundo o analista Sun Binbin, o volume de debêntures bancárias em circulação pode cair de RMB 170 bilhões para cerca de RMB 100 bilhões. O Banco de Xangai tem vencimento previsto para daqui a seis meses. Já os títulos de Hangzhou e Nanjing devem ser resgatados antes disso.

Bancos estimulam conversão para reforçar capital principal

Historicamente, debêntures conversíveis enfrentam baixa taxa de conversão, por conta da desvalorização das ações e prêmios elevados. Como resultado, muitos são resgatados no vencimento, o que limita sua função de capitalização.

Para reverter esse cenário, bancos têm incentivado a conversão. O Banco de Jiangyin trouxe um investidor estatal e lançou um plano de aumento de participação entre executivos. Em 2023, a antiga China Huarong (hoje CITIC Financial Assets) se tornou a maior acionista do Banco Everbright ao converter debêntures. O Banco CITIC, que resgatou papéis em março, teve taxa de conversão acima de 99%, com participação ativa do acionista controlador.

As taxas de conversão variam entre instituições. Em 31 de março, a taxa do “Ziyin Convertível” era inferior a 0,01%. Já as debêntures do Banco de Nanjing tinham conversão de 47,6%. O Banco de Xangai registrava taxa de não conversão de 99,9971% no mesmo período.

Com o avanço das ações, analistas esperam crescimento nas conversões. Resgates forçados como os do Banco de Chengdu e Banco de Suzhou elevaram as taxas acima de 99%.

Saldo não convertido segue em queda nos bancos chineses

Em 28 de maio, o saldo não convertido dos debêntures do Banco de Hangzhou era inferior a RMB 2,8 bilhões, contra RMB 13,6 bilhões no início do ano. Em 8 de maio, o banco informou que cerca de RMB 7,7 bilhões ainda não haviam sido convertidos, equivalente a 52% da emissão.

O Banco de Nanjing também apresentou redução no saldo não convertido. Em 28 de maio, o volume era de RMB 7 bilhões, queda de mais de RMB 3 bilhões em um mês. Os títulos foram emitidos em 1º de julho de 2021, com início de conversão em 21 de dezembro do mesmo ano. Até 31 de março, mais de RMB 9,5 bilhões haviam sido convertidos, representando 10,67% das ações A emitidas pelo banco.