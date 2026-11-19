A Microsoft está em negociações avançadas para ampliar em cerca de US$ 500 milhões os serviços de nuvem contratados pela ByteDance, dona do TikTok, principalmente para o uso de modelos da OpenAI pelo Azure. A informação foi publicada pelo The Information na quarta-feira, 18.

Segundo o veículo, a negociação desagradou à OpenAI, que vem restringindo o acesso de empresas chinesas à sua tecnologia e manifesta preocupação com o uso de seus modelos para desenvolver sistemas concorrentes. O acordo ainda não foi anunciado como concluído.

A repercussão já chegou ao Congresso americano. Um comitê da Câmara dos Representantes pediu à Microsoft esclarecimentos sobre as conversas e sobre a possibilidade de a ByteDance ampliar o acesso à tecnologia da desenvolvedora do ChatGPT, segundo a Reuters.

Por que a Microsoft pode vender acesso à IA da OpenAI?

A negociação envolve duas empresas que trabalham juntas, mas mantêm interesses comerciais e produtos próprios. A OpenAI desenvolve os modelos, enquanto a Microsoft tem direitos para incorporar e oferecer essa tecnologia em seus serviços.

Na revisão da parceria anunciada em abril, as companhias mantiveram a licença da Microsoft sobre a propriedade intelectual de modelos e produtos da OpenAI até 2032. Esse direito passou a ser não exclusivo.

O mesmo acordo preservou a Microsoft como principal parceira de nuvem da OpenAI, mas permitiu à desenvolvedora oferecer seus produtos por outros provedores. A relação combina, portanto, investimento, fornecimento de infraestrutura e licenciamento de tecnologia.

É nesse arranjo que o Azure funciona como um canal comercial para acesso aos modelos. Contratar um serviço por essa plataforma é diferente de contratar diretamente a OpenAI, embora o uso continue sujeito às condições aplicáveis e às restrições legais.

O que está por trás da preocupação com a destilação de modelos

A destilação utiliza resultados de um modelo para ajudar a treinar ou melhorar outro. A técnica pode ter aplicações autorizadas, mas se torna uma disputa quando envolve extração de capacidades em desacordo com contratos ou mecanismos de proteção.

Em setembro, a OpenAI afirmou ter interrompido uma campanha coordenada para extrair o raciocínio protegido de seus sistemas. Segundo a companhia, os operadores manipulavam as interações para tornar visíveis informações que não deveriam aparecer na resposta final.

A empresa explicou que o episódio não envolveu quebra de criptografia, invasão de banco de dados ou acesso direto a conversas armazenadas de usuários. A preocupação era a possibilidade de aproveitar essas informações para reproduzir capacidades dos modelos.

Esse relato público ajuda a explicar o tipo de risco que a OpenAI procura combater, mas não comprova uma irregularidade da ByteDance na negociação com a Microsoft. A existência de um contrato de uso de IA, por si só, também não demonstra que suas condições foram violadas.

O Congresso americano pediu explicações

Segundo a Reuters, o presidente do comitê especial da Câmara sobre a China, John Moolenaar, solicitou mais informações diante da preocupação de que empresas americanas estejam ajudando a China a reduzir a distância na corrida da inteligência artificial.

O pedido de esclarecimentos acrescenta escrutínio político à negociação, mas não equivale a uma decisão de impedir o contrato nem estabelece que houve infração.

À agência, a Microsoft afirmou que leva a sério o uso indevido de seus serviços de IA e que está comprometida em aplicar seus termos, cumprir a legislação e respeitar os acordos com parceiros. A companhia disse que não comenta negociações confidenciais com clientes.

Uma parceria que também virou concorrência

A discussão ocorre enquanto a Microsoft amplia sua própria oferta de inteligência artificial. Nesta semana, apresentou os modelos MAI Code 2 e MAI Code 2 Flash, voltados a tarefas de programação e oferecidos no GitHub Copilot.

O modelo principal foi desenvolvido para trabalhos como investigar erros e implementar mudanças que atravessam vários arquivos. A versão Flash atende tarefas mais curtas e frequentes, como explicar código e executar correções pontuais.

Assim, a Microsoft comercializa tecnologia da OpenAI ao mesmo tempo que desenvolve alternativas próprias. Para clientes, isso amplia a oferta disponível; para as parceiras, exige administrar situações em que distribuição, proteção tecnológica e concorrência se encontram no mesmo negócio.

No caso da ByteDance, permanecem sem anúncio público a conclusão do contrato, seu prazo e as condições específicas de utilização dos modelos.