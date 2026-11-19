Microsoft: letreiro da empresa em fachada (AFP/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13h01.
A Microsoft está negociando um aumento de US$ 500 milhões em serviços de nuvem para a ByteDance, dona do TikTok, focado no acesso a modelos de IA da OpenAI via Azure. A OpenAI manifestou preocupação com o acesso de empresas chinesas a sua tecnologia, especialmente para desenvolvimento de sistemas concorrentes. O caso gerou questionamentos no Congresso americano sobre possíveis riscos na corrida de inteligência artificial.
A Microsoft está em negociações avançadas para ampliar em cerca de US$ 500 milhões os serviços de nuvem contratados pela ByteDance, dona do TikTok, principalmente para o uso de modelos da OpenAI pelo Azure. A informação foi publicada pelo The Information na quarta-feira, 18.
Segundo o veículo, a negociação desagradou à OpenAI, que vem restringindo o acesso de empresas chinesas à sua tecnologia e manifesta preocupação com o uso de seus modelos para desenvolver sistemas concorrentes. O acordo ainda não foi anunciado como concluído.
A repercussão já chegou ao Congresso americano. Um comitê da Câmara dos Representantes pediu à Microsoft esclarecimentos sobre as conversas e sobre a possibilidade de a ByteDance ampliar o acesso à tecnologia da desenvolvedora do ChatGPT, segundo a Reuters.
A negociação envolve duas empresas que trabalham juntas, mas mantêm interesses comerciais e produtos próprios. A OpenAI desenvolve os modelos, enquanto a Microsoft tem direitos para incorporar e oferecer essa tecnologia em seus serviços.
Na revisão da parceria anunciada em abril, as companhias mantiveram a licença da Microsoft sobre a propriedade intelectual de modelos e produtos da OpenAI até 2032. Esse direito passou a ser não exclusivo.
O mesmo acordo preservou a Microsoft como principal parceira de nuvem da OpenAI, mas permitiu à desenvolvedora oferecer seus produtos por outros provedores. A relação combina, portanto, investimento, fornecimento de infraestrutura e licenciamento de tecnologia.
É nesse arranjo que o Azure funciona como um canal comercial para acesso aos modelos. Contratar um serviço por essa plataforma é diferente de contratar diretamente a OpenAI, embora o uso continue sujeito às condições aplicáveis e às restrições legais.
A destilação utiliza resultados de um modelo para ajudar a treinar ou melhorar outro. A técnica pode ter aplicações autorizadas, mas se torna uma disputa quando envolve extração de capacidades em desacordo com contratos ou mecanismos de proteção.
Em setembro, a OpenAI afirmou ter interrompido uma campanha coordenada para extrair o raciocínio protegido de seus sistemas. Segundo a companhia, os operadores manipulavam as interações para tornar visíveis informações que não deveriam aparecer na resposta final.
A empresa explicou que o episódio não envolveu quebra de criptografia, invasão de banco de dados ou acesso direto a conversas armazenadas de usuários. A preocupação era a possibilidade de aproveitar essas informações para reproduzir capacidades dos modelos.
Esse relato público ajuda a explicar o tipo de risco que a OpenAI procura combater, mas não comprova uma irregularidade da ByteDance na negociação com a Microsoft. A existência de um contrato de uso de IA, por si só, também não demonstra que suas condições foram violadas.
Segundo a Reuters, o presidente do comitê especial da Câmara sobre a China, John Moolenaar, solicitou mais informações diante da preocupação de que empresas americanas estejam ajudando a China a reduzir a distância na corrida da inteligência artificial.
O pedido de esclarecimentos acrescenta escrutínio político à negociação, mas não equivale a uma decisão de impedir o contrato nem estabelece que houve infração.
À agência, a Microsoft afirmou que leva a sério o uso indevido de seus serviços de IA e que está comprometida em aplicar seus termos, cumprir a legislação e respeitar os acordos com parceiros. A companhia disse que não comenta negociações confidenciais com clientes.
A discussão ocorre enquanto a Microsoft amplia sua própria oferta de inteligência artificial. Nesta semana, apresentou os modelos MAI Code 2 e MAI Code 2 Flash, voltados a tarefas de programação e oferecidos no GitHub Copilot.
O modelo principal foi desenvolvido para trabalhos como investigar erros e implementar mudanças que atravessam vários arquivos. A versão Flash atende tarefas mais curtas e frequentes, como explicar código e executar correções pontuais.
Assim, a Microsoft comercializa tecnologia da OpenAI ao mesmo tempo que desenvolve alternativas próprias. Para clientes, isso amplia a oferta disponível; para as parceiras, exige administrar situações em que distribuição, proteção tecnológica e concorrência se encontram no mesmo negócio.
No caso da ByteDance, permanecem sem anúncio público a conclusão do contrato, seu prazo e as condições específicas de utilização dos modelos.
O The Information relatou negociações avançadas para acrescentar cerca de US$ 500 milhões em serviços de nuvem, principalmente para acesso a modelos da OpenAI pelo Azure. A conclusão não foi anunciada no material consultado.
Segundo o The Information, a empresa manifesta preocupação com o acesso de companhias chinesas e com o uso de seus sistemas para desenvolver modelos concorrentes. Isso não demonstra, por si só, uma infração da ByteDance.
É o uso de resultados de um modelo para ajudar a treinar ou melhorar outro. A técnica pode ser autorizada; a disputa envolve situações em que o uso viola contratos ou extrai informações protegidas.
Não há uma proibição estabelecida na cobertura consultada. Segundo a Reuters, um comitê da Câmara pediu esclarecimentos à Microsoft sobre a negociação.
Glossário
ByteDance
Empresa chinesa de tecnologia dona do TikTok e do Douyin. Também desenvolve modelos próprios de inteligência artificial e contrata serviços de nuvem de empresas americanas.
Azure
Plataforma de computação em nuvem da Microsoft. Por meio dela, empresas contratam infraestrutura e acesso a modelos de IA, incluindo os da OpenAI, sem negociar diretamente com a desenvolvedora.
Destilação de modelos
Técnica que usa as respostas de um modelo de IA maior para treinar ou aprimorar outro modelo. Pode ser autorizada, mas vira disputa quando viola contratos ou extrai informações protegidas.
GitHub Copilot
Assistente de programação com IA da Microsoft, integrado ao GitHub. Sugere, explica e corrige código e passou a oferecer os modelos próprios MAI Code 2 e MAI Code 2 Flash.