A China espera que 12,99 milhões de estudantes concluam o ensino superior em 2027 e começou a preparar novas medidas para facilitar a entrada desse grupo no mercado de trabalho.

O número foi apresentado em uma reunião realizada em Pequim por diferentes órgãos do governo chinês, entre eles os ministérios da Educação, dos Recursos Humanos e da Indústria e Tecnologia da Informação.

Entre as prioridades estão a abertura de mais vagas em setores considerados estratégicos, como manufatura avançada e serviços modernos, além do incentivo à contratação por empresas estatais, pequenas e médias empresas.

O governo também pretende estimular o empreendedorismo como alternativa para aumentar as oportunidades de trabalho entre os recém-formados.

Outra frente será o uso de inteligência artificial nos serviços de emprego. A proposta é melhorar a conexão entre as vagas disponíveis e o perfil dos estudantes que estão deixando as universidades.

As instituições de ensino também deverão trabalhar mais próximas das empresas para ajustar a formação às necessidades do mercado de trabalho.

Uma das medidas previstas é a criação de “microespecializações” em parceria entre universidades e empresas, com cursos mais curtos voltados a competências específicas demandadas pelo setor produtivo.

O plano também prevê atendimento individualizado para graduados que enfrentam mais dificuldades para conseguir emprego e acompanhamento daqueles que deixam a universidade sem uma colocação profissional.

As autoridades querem ainda antecipar políticas de recrutamento e ajustar calendários de contratação e admissão para facilitar a entrada dos jovens no mercado.

Fonte: China news