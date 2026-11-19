China: governo prepara medidas para ampliar as oportunidades de emprego para os 12,99 milhões de estudantes que devem concluir o ensino superior em 2027 (Leandro Fonseca/Exame)
Agência
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15h12.
A China espera que 12,99 milhões de estudantes concluam o ensino superior em 2027 e começou a preparar novas medidas para facilitar a entrada desse grupo no mercado de trabalho.
O número foi apresentado em uma reunião realizada em Pequim por diferentes órgãos do governo chinês, entre eles os ministérios da Educação, dos Recursos Humanos e da Indústria e Tecnologia da Informação.
Entre as prioridades estão a abertura de mais vagas em setores considerados estratégicos, como manufatura avançada e serviços modernos, além do incentivo à contratação por empresas estatais, pequenas e médias empresas.
O governo também pretende estimular o empreendedorismo como alternativa para aumentar as oportunidades de trabalho entre os recém-formados.
Outra frente será o uso de inteligência artificial nos serviços de emprego. A proposta é melhorar a conexão entre as vagas disponíveis e o perfil dos estudantes que estão deixando as universidades.
As instituições de ensino também deverão trabalhar mais próximas das empresas para ajustar a formação às necessidades do mercado de trabalho.
Uma das medidas previstas é a criação de “microespecializações” em parceria entre universidades e empresas, com cursos mais curtos voltados a competências específicas demandadas pelo setor produtivo.
O plano também prevê atendimento individualizado para graduados que enfrentam mais dificuldades para conseguir emprego e acompanhamento daqueles que deixam a universidade sem uma colocação profissional.
As autoridades querem ainda antecipar políticas de recrutamento e ajustar calendários de contratação e admissão para facilitar a entrada dos jovens no mercado.
Fonte: China news