A Moonshot AI, empresa chinesa responsável pelos modelos Kimi, cancelou um acordo de US$ 150 milhões para acessar chips da Nvidia em um data center na Indonésia, segundo informações publicadas pelo The Information nesta quinta-feira, 19.

A operação envolvia o aluguel de capacidade de processamento com chips Blackwell Ultra B300. Os equipamentos permaneceriam na Indonésia, e a empresa chinesa utilizaria sua potência computacional à distância. O cancelamento foi relatado após o anúncio de novas restrições americanas a esse tipo de acesso.

O episódio mostra como o controle de Washington sobre a infraestrutura de inteligência artificial passou a alcançar uma relação comercial que não exige transportar processadores para a China. A localização do servidor continua importante, mas as regras também consideram quem utiliza as máquinas.

Por que manter os chips fora da China deixou de ser suficiente?

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta semana regras para restringir o fornecimento remoto de grandes volumes de computação a empresas sediadas na China e em outros destinos abrangidos pelos controles americanos.

O mecanismo alcança determinados data centers no exterior equipados com tecnologia sujeita às regras dos EUA. Para as operações enquadradas, o atendimento a esses clientes depende de licença, mesmo quando os processadores permanecem no país onde foram instalados.

A exigência considera também a localização da controladora final e prevê verificações sobre vínculos de propriedade e controle dos clientes. O objetivo declarado pelo governo americano é impedir que o acesso à distância esvazie as restrições aplicadas à venda dos equipamentos.

Para os serviços existentes abrangidos pela regra, o texto prevê uma transição de 90 dias para obtenção de autorização. Essa janela não equivale a uma liberação geral para novos contratos.

A dona do Kimi disputa acesso à infraestrutura de IA

A Moonshot desenvolve uma família de modelos que compete no mercado de assistentes e ferramentas de inteligência artificial. Em outubro, apresentou o Kimi K3.1 Pro, com foco em programação, criação 3D e pesquisa financeira.

Naquele lançamento, a companhia passou a cobrar US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída na API do modelo, abaixo dos US$ 3 e US$ 15 cobrados no K3. Tokens são as unidades em que os sistemas dividem o conteúdo processado.

A oferta comercial de modelos exige infraestrutura tanto para seu desenvolvimento quanto para responder aos usuários. Contratar essa capacidade de um provedor permite utilizar servidores sem comprar e operar diretamente todos os equipamentos.

No negócio relatado na Indonésia, era esse acesso que estava em discussão. O valor de US$ 150 milhões se refere ao contrato de capacidade computacional, e não a uma compra direta de chips pela Moonshot. A empresa não confirmou publicamente a operação.

A mesma mudança regulatória inclui o Brasil

Além do acesso remoto, o pacote americano acrescenta exigências de licença para determinadas remessas de chips avançados e equipamentos relacionados a cinco países. Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia estão nessa lista.

As duas frentes têm alcances distintos. Uma acompanha o envio de equipamentos aos destinos especificados; a outra observa o uso da capacidade instalada por clientes sujeitos aos controles, mesmo em outros países.

A inclusão do Brasil não representa um veto geral à compra de semicondutores. O enquadramento depende das categorias técnicas dos produtos e das condições da operação, com exceções condicionadas para determinados destinatários americanos.

No caso da Moonshot, o cancelamento relatado evidencia o risco comercial para contratos construídos em torno do acesso internacional à computação. O material disponível não esclarece se houve pagamento antecipado, quais seriam as condições de devolução ou se a empresa já encontrou capacidade substituta.