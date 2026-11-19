Moonshot AI: empresa chinesa é a desenvolvedora dos modelos Kimi (YouTube/Reprodução/Fundo gerado por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12h01.
A Moonshot AI, desenvolvedora dos modelos de IA Kimi, cancelou um acordo de US$ 150 milhões para acessar remotamente chips da Nvidia em um data center na Indonésia. O cancelamento ocorreu após novas restrições americanas que limitam o acesso remoto a capacidade computacional para empresas controladas pela China, mesmo quando os chips permanecem fora do país. O caso ilustra como as regras de controle de IA dos EUA estão se expandindo para afetar relações comerciais internacionais.
A Moonshot AI, empresa chinesa responsável pelos modelos Kimi, cancelou um acordo de US$ 150 milhões para acessar chips da Nvidia em um data center na Indonésia, segundo informações publicadas pelo The Information nesta quinta-feira, 19.
A operação envolvia o aluguel de capacidade de processamento com chips Blackwell Ultra B300. Os equipamentos permaneceriam na Indonésia, e a empresa chinesa utilizaria sua potência computacional à distância. O cancelamento foi relatado após o anúncio de novas restrições americanas a esse tipo de acesso.
O episódio mostra como o controle de Washington sobre a infraestrutura de inteligência artificial passou a alcançar uma relação comercial que não exige transportar processadores para a China. A localização do servidor continua importante, mas as regras também consideram quem utiliza as máquinas.
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta semana regras para restringir o fornecimento remoto de grandes volumes de computação a empresas sediadas na China e em outros destinos abrangidos pelos controles americanos.
O mecanismo alcança determinados data centers no exterior equipados com tecnologia sujeita às regras dos EUA. Para as operações enquadradas, o atendimento a esses clientes depende de licença, mesmo quando os processadores permanecem no país onde foram instalados.
A exigência considera também a localização da controladora final e prevê verificações sobre vínculos de propriedade e controle dos clientes. O objetivo declarado pelo governo americano é impedir que o acesso à distância esvazie as restrições aplicadas à venda dos equipamentos.
Para os serviços existentes abrangidos pela regra, o texto prevê uma transição de 90 dias para obtenção de autorização. Essa janela não equivale a uma liberação geral para novos contratos.
A Moonshot desenvolve uma família de modelos que compete no mercado de assistentes e ferramentas de inteligência artificial. Em outubro, apresentou o Kimi K3.1 Pro, com foco em programação, criação 3D e pesquisa financeira.
Naquele lançamento, a companhia passou a cobrar US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída na API do modelo, abaixo dos US$ 3 e US$ 15 cobrados no K3. Tokens são as unidades em que os sistemas dividem o conteúdo processado.
A oferta comercial de modelos exige infraestrutura tanto para seu desenvolvimento quanto para responder aos usuários. Contratar essa capacidade de um provedor permite utilizar servidores sem comprar e operar diretamente todos os equipamentos.
No negócio relatado na Indonésia, era esse acesso que estava em discussão. O valor de US$ 150 milhões se refere ao contrato de capacidade computacional, e não a uma compra direta de chips pela Moonshot. A empresa não confirmou publicamente a operação.
Além do acesso remoto, o pacote americano acrescenta exigências de licença para determinadas remessas de chips avançados e equipamentos relacionados a cinco países. Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia estão nessa lista.
As duas frentes têm alcances distintos. Uma acompanha o envio de equipamentos aos destinos especificados; a outra observa o uso da capacidade instalada por clientes sujeitos aos controles, mesmo em outros países.
A inclusão do Brasil não representa um veto geral à compra de semicondutores. O enquadramento depende das categorias técnicas dos produtos e das condições da operação, com exceções condicionadas para determinados destinatários americanos.
No caso da Moonshot, o cancelamento relatado evidencia o risco comercial para contratos construídos em torno do acesso internacional à computação. O material disponível não esclarece se houve pagamento antecipado, quais seriam as condições de devolução ou se a empresa já encontrou capacidade substituta.
Segundo o The Information, um contrato de US$ 150 milhões para utilizar capacidade de processamento de chips Nvidia Blackwell Ultra B300 em um data center na Indonésia.
O acordo relatado envolvia acesso remoto a equipamentos instalados na Indonésia. A Moonshot contrataria o uso da capacidade computacional, sem precisar receber fisicamente os processadores.
Porque os controles passaram a considerar também quem utiliza determinados equipamentos à distância. Operações abrangidas podem exigir licença americana mesmo quando o servidor permanece em outro país.
A Moonshot AI é a desenvolvedora da família de modelos Kimi, que inclui ferramentas voltadas a programação e outras tarefas de inteligência artificial.
Glossário
Moonshot AI
Startup chinesa de inteligência artificial sediada em Pequim, desenvolvedora da família de modelos Kimi, que inclui assistentes e ferramentas de programação.
Blackwell Ultra B300
Chip da Nvidia da geração Blackwell voltado a data centers de inteligência artificial, usado no treinamento e na execução de grandes modelos.
Departamento de Comércio dos EUA
Órgão do governo americano responsável, entre outras funções, pelos controles de exportação de tecnologias sensíveis, como chips avançados de IA.
Tokens
Unidades em que os modelos de IA dividem textos e outros conteúdos para processá-los; servem de base para a cobrança do uso de APIs.
Acesso remoto
Uso de capacidade computacional instalada em outro local, contratada de um provedor, sem que o cliente precise receber fisicamente os equipamentos.