O Google contratou a Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, para lançar satélites equipados com seus chips de inteligência artificial. A missão está prevista para o primeiro trimestre de 2029 e faz parte do Project Suncatcher, iniciativa que investiga a possibilidade de ampliar a infraestrutura de computação no espaço com energia solar.

O acordo, anunciado nesta quinta-feira, 19, prevê o uso do foguete New Glenn. Segundo as empresas, cada satélite deverá ter capacidade de processamento aproximadamente equivalente à de um rack de data center, a estrutura que reúne equipamentos de computação.

Será o primeiro lançamento dedicado de grande capacidade do projeto. O contrato acrescenta uma etapa ao plano de conectar satélites com unidades de processamento tensorial, as TPUs, chips desenvolvidos pelo Google para tarefas de inteligência artificial.

O Suncatcher já passou por um teste que vai além dos desenhos de engenharia. Em outubro, um protótipo em órbita recebeu um comando e produziu uma resposta com um modelo de IA executado a bordo.

O que o Google pretende colocar em órbita?

A missão de 2029 deverá posicionar os satélites em uma órbita heliossíncrona. O objetivo do projeto é aproveitar a disponibilidade de energia solar em órbita para alimentar uma rede de processamento de aprendizado de máquina.

A comparação com um rack ajuda a dimensionar a proposta sem confundi-la com um data center inteiro. O anúncio descreve a capacidade pretendida de cada satélite, mas não estabelece que a missão substituirá uma instalação terrestre de grande porte.

O comunicado também não informa o valor do contrato nem quantos satélites serão transportados nesse lançamento. O primeiro trimestre de 2029 é a janela pretendida, e não uma data definitiva de decolagem.

A primeira resposta da IA no espaço foi um poema

Antes de contratar o lançamento com a Blue Origin, o Google enviou um satélite experimental desenvolvido com a Planet. O equipamento chegou à órbita em 1º de outubro, a bordo de uma missão compartilhada da SpaceX.

Em atualização publicada no dia 30 daquele mês, a companhia informou ter recebido a primeira resposta produzida por uma TPU de classe de data center no espaço. O teste utilizou o Gemma 4, modelo aberto do Google, para escrever um haicai sobre estar em órbita.

O comando foi enviado durante uma passagem com comunicação com uma estação em solo. O poema retornou quando o satélite passou por Svalbard, na Noruega. Depois, a equipe testou outros versos e solicitações relacionadas ao estado técnico dos sistemas a bordo.

A demonstração foi de inferência, etapa em que um modelo já treinado processa uma solicitação e gera uma resposta. Isso é diferente de demonstrar o treinamento de um grande modelo no espaço ou a operação contínua de uma rede comercial.

Segundo o Google, os testes seguintes avaliarão o desempenho das TPUs sob exposição à radiação e estresse térmico. A empresa mantém como outro marco o teste de dois satélites interconectados em 2027.

Por que levar a computação para fora da Terra?

Apresentado em novembro de 2025, o Suncatcher parte da hipótese de que uma rede de satélites alimentados pelo Sol possa ampliar a capacidade disponível para inteligência artificial. A pesquisa envolve o desenho da constelação, seu controle e a comunicação entre os equipamentos.

A proposta integra uma discussão mais ampla sobre data centers espaciais. Para chegar a uma infraestrutura dessa natureza, não basta fazer um processador funcionar isoladamente. É necessário manter equipamentos operacionais, transferir informações e coordenar o trabalho entre diferentes unidades.

O Google já havia colocado entre os problemas de pesquisa a resistência dos chips à radiação. O protótipo permite observar o comportamento do hardware nas condições reais da missão, complementando os testes realizados em solo.

Outro desafio é administrar o calor produzido pelos equipamentos. A refrigeração, a comunicação e o custo de colocar a infraestrutura em órbita permanecem entre os obstáculos descritos no desenvolvimento do projeto.

Uma nova etapa, ainda distante de um serviço comercial

A assinatura do contrato estabelece como o Google pretende transportar uma próxima geração de equipamentos, mas não comprova que a computação orbital será mais barata ou terá desempenho superior ao de instalações terrestres.

A expansão de estruturas em órbita também exige considerar seus efeitos sobre o ambiente espacial e a observação do céu. Satélites refletem luz solar e podem deixar rastros nas imagens de telescópios, uma preocupação que acompanha os projetos de infraestrutura computacional no espaço.

O anúncio não traz uma data para oferecer capacidade comercial do Suncatcher a clientes. Por enquanto, o cronograma divulgado combina experimentos em órbita, um teste de conexão entre satélites e o lançamento dedicado previsto para 2029.