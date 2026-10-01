Do fundo do mar à órbita: a gigante invisível DE-CIX quer encurtar o caminho do Brasil até a IA

No Brasil, esse descompasso já tem número. Quando alguém no país pede uma resposta a um assistente de IA, a pergunta precisa chegar ao servidor onde o modelo roda — e, na maioria das vezes, ele está numa nuvem estrangeira.

Um estudo da Ookla, dona do Speedtest, mostrou neste ano que o Brasil vai bem na latência do 5G, mas aparece em último lugar entre 22 mercados na latência até os provedores de nuvem, o tempo que um dado leva para ir e voltar. A mediana ficou entre 150 e 164 milissegundos. A explicação, segundo o levantamento, está na concentração da infraestrutura em São Paulo e no número reduzido de conexões diretas entre redes, o chamado peering, acordo em que duas redes trocam tráfego entre si, muitas vezes sem cobrança.

Na prática, é a diferença entre um assistente de voz que responde na hora e outro que hesita, entre um agente de IA que fecha uma compra em segundos e outro que trava no meio. Para empresas que pagam por uso de nuvem e de modelos de IA, latência e rotas mal otimizadas também viram custo.

É justamente esse caminho que a DE-CIX quer encurtar. A empresa entrou no Brasil em 2025, com pontos de troca em São Paulo, distribuídos por data centers de Equinix, Elea e Ascenty, e no Rio de Janeiro, em instalações de Elea e Equinix. Um ano depois, segundo Ivanov, são perto de 100 redes conectadas ou com contrato assinado. É pouco perto das mais de 2.500 redes ligadas ao IX.br em São Paulo, mas o executivo diz não ver o sistema brasileiro como rival, e enxerga na maturidade dele uma vantagem.

"O mercado merece soluções complementares ao IX.br. Eles fizeram um ótimo trabalho ao longo de 20 anos, e isso ajuda muito, porque o mercado já é educado em conectividade e em peering. Não nos vemos como concorrentes, ainda que sejamos. É justamente o contrário: acho que juntos podemos aumentar ainda mais a atratividade do mercado", diz.

O complemento, na visão da DE-CIX, está menos na troca de tráfego em si e mais no que vem por cima dela. No Brasil, a empresa vende um pacote voltado a empresas, com conexão direta a várias nuvens, prática comum em companhias que contratam Amazon, Microsoft e Google ao mesmo tempo, e a aplicações corporativas. A operação local está ligada a Nova York por um corredor de dados norte-sul, segundo o relatório anual da companhia, e a hubs como Lisboa e Madri. E, segundo Ivanov, já está pronta para a IA.

Isso vale para as duas pontas da tecnologia. No treinamento de modelos, a fase em que o sistema aprende a partir de grandes volumes de dados, a DE-CIX permite que uma empresa junte placas de processamento gráfico (GPUs), os chips que fazem o trabalho pesado da IA, de data centers diferentes numa espécie de comunidade virtual. Se um data center tem 800 GPUs disponíveis e outro tem 1.000, um cliente que precisa de 1.800 pode usar os dois como se fossem um só. A conta importa porque, em IA, errar o tamanho custa caro. "Se você tem demais, paga dinheiro à toa. Se tem menos do que precisa, demora tanto que acaba pagando mais do que calculou", afirma.

O dinheiro de verdade, porém, está na outra ponta: a inferência, o momento em que o modelo já treinado é usado no dia a dia, a cada pergunta ou tarefa. Para isso, a empresa criou o que chama de roteamento de inferência multiagente, que permite a bancos, indústrias e varejistas conectar diretamente seus agentes de IA — programas capazes de executar tarefas de forma autônoma — a diferentes provedores, com a mesma lógica que hoje usam para distribuir cargas entre várias nuvens. A plataforma de IA da DE-CIX foi lançada no ano passado com mais de 50 redes de provedores de GPU e de inferência conectadas.