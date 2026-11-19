A Apple vai encerrar nesta sexta-feira, 20, a sua Comunidade de Suporte, o fórum em que donos de iPhone, Mac e outros produtos da marca trocavam dicas e ajudavam uns aos outros a resolver problemas. O espaço não aceita mais perguntas nem respostas. Até o fechamento, os tópicos existentes continuam disponíveis para leitura.

O aviso foi publicado no próprio fórum. A Apple orienta os usuários a buscar ajuda no site oficial de suporte, mas não diz se as discussões antigas serão preservadas em um arquivo público. Quem depende de alguma instrução publicada ali pode salvar uma cópia antes do fechamento.

O que a Apple está encerrando?

Fecha o espaço de conversa entre clientes, não o atendimento oficial da empresa. No fórum, era possível descrever um problema específico, informar o modelo do aparelho e a versão do sistema e receber sugestões de outras pessoas que já tinham passado pela mesma situação. O site reunia discussões sobre produtos como iPhone, Mac e iPad, além de serviços como o iCloud.

A comunidade remonta a 1998, quando a Apple colocou no ar o Apple Tech Exchange, segundo o MacRumors. O serviço recebeu outros nomes ao longo dos 28 anos, entre eles Apple Discussions. À publicação, a companhia disse que decidiu encerrar o fórum depois de avaliar sua estratégia de suporte e as necessidades dos clientes.

Onde pedir ajuda com iPhone ou Mac no Brasil?

O site de suporte da Apple tem uma versão em português com instruções por aparelho e serviço. Para falar com a empresa ou procurar opções de reparo, também dá para usar o aplicativo Suporte da Apple no iPhone ou no iPad. Esses canais são separados do fórum e não fazem parte do encerramento anunciado.

Para problemas com atualização, a EXAME tem um guia sobre backup e instalação do iOS 27. Se alguém entrar em contato dizendo ser do suporte, abra o aplicativo ou digite o endereço oficial por conta própria. Veja como reconhecer um golpe que imita o suporte da Apple.