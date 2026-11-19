Apple: logotipo da empresa na fachada de uma loja (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h00.
A Apple encerra nesta sexta-feira, 20, a Comunidade de Suporte, fórum em que donos de iPhone, Mac, iPad e usuários do iCloud trocavam dicas e soluções desde 1998, quando o espaço surgiu como Apple Tech Exchange. O site já não aceita novas perguntas nem respostas, e a empresa não informou se as discussões antigas ficarão em um arquivo público. O atendimento oficial continua pelo site de suporte em português e pelo aplicativo Suporte da Apple.
A Apple vai encerrar nesta sexta-feira, 20, a sua Comunidade de Suporte, o fórum em que donos de iPhone, Mac e outros produtos da marca trocavam dicas e ajudavam uns aos outros a resolver problemas. O espaço não aceita mais perguntas nem respostas. Até o fechamento, os tópicos existentes continuam disponíveis para leitura.
O aviso foi publicado no próprio fórum. A Apple orienta os usuários a buscar ajuda no site oficial de suporte, mas não diz se as discussões antigas serão preservadas em um arquivo público. Quem depende de alguma instrução publicada ali pode salvar uma cópia antes do fechamento.
Fecha o espaço de conversa entre clientes, não o atendimento oficial da empresa. No fórum, era possível descrever um problema específico, informar o modelo do aparelho e a versão do sistema e receber sugestões de outras pessoas que já tinham passado pela mesma situação. O site reunia discussões sobre produtos como iPhone, Mac e iPad, além de serviços como o iCloud.
A comunidade remonta a 1998, quando a Apple colocou no ar o Apple Tech Exchange, segundo o MacRumors. O serviço recebeu outros nomes ao longo dos 28 anos, entre eles Apple Discussions. À publicação, a companhia disse que decidiu encerrar o fórum depois de avaliar sua estratégia de suporte e as necessidades dos clientes.
O site de suporte da Apple tem uma versão em português com instruções por aparelho e serviço. Para falar com a empresa ou procurar opções de reparo, também dá para usar o aplicativo Suporte da Apple no iPhone ou no iPad. Esses canais são separados do fórum e não fazem parte do encerramento anunciado.
Para problemas com atualização, a EXAME tem um guia sobre backup e instalação do iOS 27. Se alguém entrar em contato dizendo ser do suporte, abra o aplicativo ou digite o endereço oficial por conta própria. Veja como reconhecer um golpe que imita o suporte da Apple.
A Apple anunciou o encerramento definitivo para 20 de novembro de 2026. A comunidade já funciona apenas para leitura.
O aviso de encerramento não informa se haverá um arquivo público das discussões depois do fechamento.
Não. Fecha o fórum de ajuda entre usuários. O site oficial e o aplicativo Suporte da Apple continuam sendo canais de atendimento.
Glossário
Comunidade de Suporte
Fórum on-line da Apple em que usuários de iPhone, Mac, iPad e outros produtos trocavam perguntas, respostas e soluções entre si. Encerrado em 20 de novembro de 2026.
Apple Tech Exchange
Nome do serviço de discussão entre usuários que a Apple lançou em 1998 e que deu origem à Comunidade de Suporte.
Apple Discussions
Um dos nomes anteriores do fórum de suporte entre usuários da Apple.
Suporte da Apple
Aplicativo oficial da Apple para iPhone e iPad usado para pedir ajuda, falar com a empresa e buscar opções de reparo.