Iluminação conectada: compatibilidade e recursos também entram na comparação de preços (Tatjana Aleksejeva/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h04.
A Black Friday 2026 ocorre em 27 de novembro. O guia reúne canais de pesquisa de iluminação e critérios para comparar ofertas.
Leroy Merlin, Telhanorte, Yamamura e Ferreira Costa estão entre as lojas com páginas para pesquisar iluminação na Black Friday de 2026. A seleção inclui lâmpadas, luminárias e peças decorativas. Para saber se uma oferta compensa, compare o mesmo modelo e some o frete antes de olhar o percentual de desconto.
A Black Friday será em 27 de novembro, mas as redes já mantêm campanhas e seleções de produtos no ar. Os valores e a disponibilidade podem mudar conforme a região, o vendedor e a forma de pagamento. Uma página promocional, por si só, não comprova que o produto está no menor preço do ano.
A consulta às páginas foi feita em 18 de novembro. O valor válido para a compra deve ser confirmado na página do produto e no carrinho.
Comece pelo uso e pelas medidas. Um pendente precisa caber no espaço disponível; um painel de embutir deve ser compatível com o recorte do teto. Confira também a tensão, o soquete e se a luminária acompanha a lâmpada. Itens vendidos sem ela exigem uma compra adicional.
Na embalagem, watts (W) indicam potência elétrica; lúmens (lm), a quantidade de luz emitida. Para avaliar eficiência, observe a relação entre essas duas medidas. O Inmetro recomenda consultar a etiqueta e a eficácia luminosa, expressa em lúmens por watt.
A cor da luz não é um atalho para economizar energia. Segundo o Inmetro, a escolha entre luz fria e quente não substitui a comparação da eficiência do produto. A temperatura de cor, indicada em kelvin (K), deve entrar na decisão conforme o efeito desejado no ambiente.
Para jardim, fachada ou banheiro, verifique na ficha do fabricante se a peça é adequada ao local de instalação. Em produtos conectados, confira também o aplicativo, a conexão necessária e a compatibilidade com os dispositivos que você já usa.
Anote o código do modelo e pesquise o histórico de preço. Compare a mesma quantidade, a mesma versão e a mesma forma de pagamento. Em kits, divida o total pelo número de unidades, mas só leve o conjunto se precisar delas.
Some o preço do produto, o frete e os acessórios necessários. Confira se o cupom exige valor mínimo, compra pelo aplicativo ou pagamento por Pix. Salve uma captura da oferta com a data e as condições.
O Procon-ES recomenda acompanhar os preços antes da campanha e ressalta que uma diferença entre lojas, isoladamente, não comprova irregularidade. Para quem está reformando, a decisão deve considerar ainda o prazo de entrega: uma luminária que chega depois da instalação pode exigir outra visita do eletricista.
Leroy Merlin, Telhanorte, Yamamura e Ferreira Costa têm páginas de iluminação e campanhas. Confira o modelo, o vendedor e o preço final com frete.
Lúmens indicam a quantidade de luz emitida; watts, a potência elétrica. Para comparar eficiência, observe a relação entre as duas medidas, em lúmens por watt.
Não. A cor da luz não substitui a comparação da eficiência; a temperatura de cor deve ser escolhida conforme o efeito desejado no ambiente.
Verifique medidas, tensão, soquete e se a lâmpada está incluída. Em modelos de embutir, confira também o recorte necessário no teto.
Divida o valor total pelo número de unidades, comparando a mesma versão. Só leve o conjunto se precisar da quantidade oferecida.
Confira aplicativo, conexão necessária e compatibilidade com os dispositivos que você usa. Verifique também se a peça é adequada ao local de instalação.
Glossário
O que é eficácia luminosa?
Relação entre a quantidade de luz emitida e a potência elétrica consumida, expressa em lúmens por watt (lm/W).