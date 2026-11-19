Leroy Merlin, Telhanorte, Yamamura e Ferreira Costa estão entre as lojas com páginas para pesquisar iluminação na Black Friday de 2026. A seleção inclui lâmpadas, luminárias e peças decorativas. Para saber se uma oferta compensa, compare o mesmo modelo e some o frete antes de olhar o percentual de desconto.

A Black Friday será em 27 de novembro, mas as redes já mantêm campanhas e seleções de produtos no ar. Os valores e a disponibilidade podem mudar conforme a região, o vendedor e a forma de pagamento. Uma página promocional, por si só, não comprova que o produto está no menor preço do ano.

Onde procurar ofertas de iluminação

Leroy Merlin: tem uma seleção de ofertas de iluminação com produtos vendidos pela própria rede e por parceiros. Confira quem vende e entrega cada item; condições de um anúncio não se aplicam necessariamente aos demais.

tem uma seleção de ofertas de iluminação com produtos vendidos pela própria rede e por parceiros. Confira quem vende e entrega cada item; condições de um anúncio não se aplicam necessariamente aos demais. Telhanorte: mantém a campanha Telhanorte Friday e categorias de lâmpadas, painéis, fitas LED e luminárias. Informe o CEP para verificar os produtos disponíveis na região.

mantém a campanha Telhanorte Friday e categorias de lâmpadas, painéis, fitas LED e luminárias. Informe o CEP para verificar os produtos disponíveis na região. Yamamura: tem páginas de Black Friday e de esquenta com peças de iluminação, incluindo balizadores, pendentes e arandelas. Confira a variante escolhida, como cor e temperatura de luz, antes de comparar o preço.

tem páginas de Black Friday e de esquenta com peças de iluminação, incluindo balizadores, pendentes e arandelas. Confira a variante escolhida, como cor e temperatura de luz, antes de comparar o preço. Ferreira Costa: reúne ofertas identificadas como Black Friday na categoria de iluminação. Há anúncios com preço exclusivo online, que não deve ser presumido para a loja física.

A consulta às páginas foi feita em 18 de novembro. O valor válido para a compra deve ser confirmado na página do produto e no carrinho.

O que comparar em lâmpadas e luminárias

Comece pelo uso e pelas medidas. Um pendente precisa caber no espaço disponível; um painel de embutir deve ser compatível com o recorte do teto. Confira também a tensão, o soquete e se a luminária acompanha a lâmpada. Itens vendidos sem ela exigem uma compra adicional.

Na embalagem, watts (W) indicam potência elétrica; lúmens (lm), a quantidade de luz emitida. Para avaliar eficiência, observe a relação entre essas duas medidas. O Inmetro recomenda consultar a etiqueta e a eficácia luminosa, expressa em lúmens por watt.

A cor da luz não é um atalho para economizar energia. Segundo o Inmetro, a escolha entre luz fria e quente não substitui a comparação da eficiência do produto. A temperatura de cor, indicada em kelvin (K), deve entrar na decisão conforme o efeito desejado no ambiente.

Para jardim, fachada ou banheiro, verifique na ficha do fabricante se a peça é adequada ao local de instalação. Em produtos conectados, confira também o aplicativo, a conexão necessária e a compatibilidade com os dispositivos que você já usa.

Como saber se o desconto vale a pena

Anote o código do modelo e pesquise o histórico de preço. Compare a mesma quantidade, a mesma versão e a mesma forma de pagamento. Em kits, divida o total pelo número de unidades, mas só leve o conjunto se precisar delas.

Some o preço do produto, o frete e os acessórios necessários. Confira se o cupom exige valor mínimo, compra pelo aplicativo ou pagamento por Pix. Salve uma captura da oferta com a data e as condições.

O Procon-ES recomenda acompanhar os preços antes da campanha e ressalta que uma diferença entre lojas, isoladamente, não comprova irregularidade. Para quem está reformando, a decisão deve considerar ainda o prazo de entrega: uma luminária que chega depois da instalação pode exigir outra visita do eletricista.