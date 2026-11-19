O GTA 6 chegou nesta quinta-feira, 19 de novembro, ao Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que permite jogar pela internet sem precisar instalar o título no console. O acesso por streaming começou às 3h da manhã, no horário de Brasília.

A principal novidade é que Grand Theft Auto VI poderá ser jogado no Xbox One, console que não receberá uma versão nativa do jogo. O serviço também estará disponível no Xbox Series X e no Xbox Series S.

Para utilizar o Xbox Cloud Gaming, será necessário comprar GTA 6 separadamente e ter acesso ao serviço de nuvem. A Microsoft informa que a disponibilidade depende da região, do dispositivo e das condições de elegibilidade da conta.

Como jogar GTA 6 pelo Xbox Cloud Gaming?

O Xbox Cloud Gaming executa o jogo em servidores remotos e transmite as imagens pela internet. Dessa forma, o usuário não precisa baixar os arquivos completos de GTA 6 para jogar pela nuvem.

Nos consoles Xbox compatíveis, o acesso pode ser feito pela biblioteca de jogos e pela opção de execução na nuvem, desde que o título esteja habilitado para a conta.

Veja o passo a passo:

Compre GTA 6 na Microsoft Store ou tenha o jogo associado à sua conta Xbox. Verifique o acesso ao Xbox Cloud Gaming, por meio de uma assinatura elegível do Game Pass ou da opção de compra de tempo de jogo na nuvem, quando disponível. Conecte o console à internet e entre na conta Microsoft utilizada para comprar o jogo. Abra a biblioteca do Xbox e localize Grand Theft Auto VI. Selecione a opção de jogar pela nuvem, caso esteja disponível, para iniciar a transmissão.

A Microsoft recomenda uma conexão de pelo menos 20 Mbps para jogar pela nuvem em consoles. O uso de uma rede Wi-Fi de 5 GHz também é recomendado para melhorar a estabilidade da transmissão.

Precisa de Game Pass para jogar GTA 6 na nuvem?

Não necessariamente. A Microsoft anunciou que, desde 11 de novembro, jogadores em mercados compatíveis podem comprar tempo de jogo na nuvem para transmitir determinados títulos sem uma assinatura do Xbox Game Pass.

O acesso tradicional ao Xbox Cloud Gaming também está disponível por meio dos planos Game Pass Essential, Premium e Ultimate, conforme as condições de cada assinatura.

Em qualquer uma dessas modalidades, GTA 6 precisa ser adquirido separadamente. A presença do jogo no Xbox Cloud Gaming não significa que ele esteja incluído gratuitamente no catálogo do Game Pass.

A Microsoft não especificou, no anúncio de GTA 6, os preços brasileiros da compra avulsa de tempo de jogo. As opções disponíveis devem ser verificadas na conta do usuário.

GTA 6 funciona no Xbox One?

Sim, mas exclusivamente pela nuvem. O Xbox One não terá uma versão de GTA 6 para instalação e execução direta no aparelho.

Já os consoles Xbox Series X e Xbox Series S permitem jogar tanto pela versão nativa, instalada no armazenamento do dispositivo, quanto pelo Xbox Cloud Gaming.

Segundo a Rockstar Games, a transmissão pela nuvem utiliza as configurações gráficas do Xbox Series S, independentemente do console usado para acessar o serviço.

A desenvolvedora também alerta que a velocidade da conexão e outros fatores técnicos podem afetar o desempenho do streaming de maneiras que não ocorrem durante a execução local.

É possível jogar GTA 6 na nuvem pelo PC ou celular?

O Xbox Cloud Gaming oferece suporte geral a computadores, celulares, tablets e determinados modelos de smart TV. Entretanto, o anúncio específico de GTA 6 confirma o streaming nos consoles Xbox One e Xbox Series X|S.

A Microsoft e a Rockstar não confirmaram, nesses comunicados, a disponibilidade de GTA 6 pelo Xbox Cloud Gaming em computadores, celulares ou televisores.

Por isso, o suporte geral do serviço a esses dispositivos não deve ser interpretado como confirmação de que GTA 6 poderá ser executado neles no lançamento.

Os dispositivos e jogos disponíveis podem ser consultados no site oficial do Xbox Cloud Gaming.