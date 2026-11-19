GTA 6 poderá ser jogado pela nuvem no Xbox One e no Xbox Series X|S a partir de 19 de novembro, segundo a Microsoft. (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07h17.
O GTA 6 chegou nesta quinta-feira, 19 de novembro, ao Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que permite jogar pela internet sem precisar instalar o título no console. O acesso por streaming começou às 3h da manhã, no horário de Brasília.
A principal novidade é que Grand Theft Auto VI poderá ser jogado no Xbox One, console que não receberá uma versão nativa do jogo. O serviço também estará disponível no Xbox Series X e no Xbox Series S.
Para utilizar o Xbox Cloud Gaming, será necessário comprar GTA 6 separadamente e ter acesso ao serviço de nuvem. A Microsoft informa que a disponibilidade depende da região, do dispositivo e das condições de elegibilidade da conta.
O Xbox Cloud Gaming executa o jogo em servidores remotos e transmite as imagens pela internet. Dessa forma, o usuário não precisa baixar os arquivos completos de GTA 6 para jogar pela nuvem.
Nos consoles Xbox compatíveis, o acesso pode ser feito pela biblioteca de jogos e pela opção de execução na nuvem, desde que o título esteja habilitado para a conta.
Veja o passo a passo:
A Microsoft recomenda uma conexão de pelo menos 20 Mbps para jogar pela nuvem em consoles. O uso de uma rede Wi-Fi de 5 GHz também é recomendado para melhorar a estabilidade da transmissão.
Não necessariamente. A Microsoft anunciou que, desde 11 de novembro, jogadores em mercados compatíveis podem comprar tempo de jogo na nuvem para transmitir determinados títulos sem uma assinatura do Xbox Game Pass.
O acesso tradicional ao Xbox Cloud Gaming também está disponível por meio dos planos Game Pass Essential, Premium e Ultimate, conforme as condições de cada assinatura.
Em qualquer uma dessas modalidades, GTA 6 precisa ser adquirido separadamente. A presença do jogo no Xbox Cloud Gaming não significa que ele esteja incluído gratuitamente no catálogo do Game Pass.
A Microsoft não especificou, no anúncio de GTA 6, os preços brasileiros da compra avulsa de tempo de jogo. As opções disponíveis devem ser verificadas na conta do usuário.
Sim, mas exclusivamente pela nuvem. O Xbox One não terá uma versão de GTA 6 para instalação e execução direta no aparelho.
Já os consoles Xbox Series X e Xbox Series S permitem jogar tanto pela versão nativa, instalada no armazenamento do dispositivo, quanto pelo Xbox Cloud Gaming.
Segundo a Rockstar Games, a transmissão pela nuvem utiliza as configurações gráficas do Xbox Series S, independentemente do console usado para acessar o serviço.
A desenvolvedora também alerta que a velocidade da conexão e outros fatores técnicos podem afetar o desempenho do streaming de maneiras que não ocorrem durante a execução local.
O Xbox Cloud Gaming oferece suporte geral a computadores, celulares, tablets e determinados modelos de smart TV. Entretanto, o anúncio específico de GTA 6 confirma o streaming nos consoles Xbox One e Xbox Series X|S.
A Microsoft e a Rockstar não confirmaram, nesses comunicados, a disponibilidade de GTA 6 pelo Xbox Cloud Gaming em computadores, celulares ou televisores.
Por isso, o suporte geral do serviço a esses dispositivos não deve ser interpretado como confirmação de que GTA 6 poderá ser executado neles no lançamento.
Os dispositivos e jogos disponíveis podem ser consultados no site oficial do Xbox Cloud Gaming.