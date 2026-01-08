Google leva recursos do Gemini ao Gmail e aposta em caixa de entrada guiada por IA

O Google anunciou nesta segunda, 8, a integração de novos recursos baseados no modelo Gemini, seu sistema de inteligência artificial generativa, diretamente no Gmail. As novidades incluem a visualização inédita chamada AI Inbox e ferramentas como AI Overviews e Proofread, que reorganizam mensagens e automatizam a escrita de e-mails.

Segundo a empresa, os novos recursos começam a ser disponibilizados para os mais de 3 bilhões de usuários da plataforma, com funcionalidades gratuitas e pagas. A reformulação torna o Gmail mais responsivo ao comportamento do usuário e mais eficaz na triagem de conteúdos prioritários.

O destaque é a AI Inbox, que transforma a visualização tradicional da caixa de entrada. Em fase de testes nos Estados Unidos, ela organiza os e-mails em dois painéis: ‘Priorities’, que identifica automaticamente mensagens que exigem ação rápida ou resposta, e ‘Catch me Up’, que reúne eventos críticos como passagens, reservas e prazos em um painel visual.

Já o AI Overviews, focado na busca, permite ao usuário digitar uma descrição simples na barra de pesquisa para obter resumos personalizados baseados exclusivamente nas suas mensagens — uma extensão da proposta de resumos automáticos que já aparece no Workspace.

Esses dois recursos estão disponíveis, inicialmente, para assinantes dos planos Google One Ultra e Pro, nos EUA.

Outro destaque pago é o Proofread, ferramenta de revisão textual que corrige gramática, reestrutura frases e melhora o estilo da escrita. O sistema ajuda a transformar frases passivas em ativas e a condensar informações em textos mais claros, atuando como um editor de e-mails com sugestões contextuais.

Gmail gratuito também recebe IA para escrever e-mails

Para usuários da versão gratuita nos EUA, o Google também começou a liberar uma leva de funcionalidades antes restritas ao plano empresarial:

Respostas Sugeridas : evolução das respostas inteligentes com mais personalização de tom e estilo.

: evolução das respostas inteligentes com mais personalização de tom e estilo. Visões Gerais com IA : resumos no topo de e-mails longos ou com muitas respostas.

: resumos no topo de e-mails longos ou com muitas respostas. Ajude-me a Escrever: permite criar e-mails do zero com base em comandos simples, agora mais integrados com outros aplicativos da empresa, como Google Agenda e Docs.

As atualizações fazem parte de uma estratégia ampla do Google de integrar a IA generativa às principais ferramentas do pacote Workspace, como Gmail, Docs e Drive. A empresa segue o movimento de rivais como Microsoft e Amazon, que vêm adicionando inteligência artificial a produtos de produtividade desde o final de 2023.