Qual é a melhor tomada inteligente? Modelos, preços e como automatizar aparelhos em casa

Tomada inteligente: acessório plug-and-play que conecta eletrodomésticos comuns ao celular e a assistentes de voz (Reprodução/Positivo)
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Publicado em 16 de maio de 2026 às 11h00.
É possível ligar a cafeteira antes de sair da cama ou desligar o ventilador por comando de voz sem tocar em nenhum botão, com um dispositivo que custa menos de R$ 100 e nem exige obra ou conhecimento técnico para instalar: a tomada inteligente.
As tomadas inteligentes são o ponto de partida mais acessível para quem quer automatizar a casa. Os modelos vendidos no Brasil cobrem desde abajures até aparelhos de ar-condicionado de parede.
O que muda entre os modelos é a amperagem (que define a potência máxima suportada) e o aplicativo de controle. Alguns incluem monitoramento de consumo em tempo real; outros, não. Confira as opções com melhor relação entre preço e funcionalidade e veja o passo a passo de como montar automações que dispensam o uso do app no dia a dia.
Há quatro modelos que se destacam pela estabilidade de conexão, compatibilidade ampla com assistentes de voz, boa disponibilidade em grandes varejistas brasileiros e preço abaixo de R$ 150. São eles:
TP-Link Tapo P110: suporta aparelhos de até 10 A (2 400 W) e mostra no app Tapo quanto cada equipamento consome de energia em tempo real. Funciona com Alexa, Google Assistente, Samsung SmartThings e IFTTT. O corpo é compacto o suficiente para não bloquear a tomada vizinha. Custa entre R$ 65 e R$ 110 nos principais varejistas;
Ekaza EKAT-T205-20A: com 20 A (até 4 400 W em 220 V), é a opção para quem precisa automatizar aparelhos pesados, como ar-condicionado de janela ou aquecedor. Também mede o consumo de energia. Pode ser controlada pelo app Ekaza, pelo Tuya Smart Life ou por voz via Alexa e Google Assistente — o que facilita integrar com outros dispositivos Tuya que o usuário já tenha. Preço de referência: entre R$ 60 e R$ 100;
Positivo Smart Plug Wi-Fi: modelo de entrada (10 A / 1 000 W), com app próprio em português (Positivo Casa Inteligente) e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Dá conta de ventiladores, luminárias, carregadores e umidificadores de ar. Preço de referência: entre R$ 65 e R$ 150, com variação grande entre lojas;
Positivo Smart Plug Max: versão reforçada do modelo anterior, com 16 A (1 600 W) e monitoramento de consumo. Os pinos são de 4,8 mm (encaixe em tomadas de 20 A), o que a diferencia do Smart Plug comum. Mesmo app e mesmos assistentes de voz. A partir de R$ 90, cobre cafeteiras de cápsulas e ferros de passar.
A escolha depende tanto da potência do aparelho que será conectado quanto do aplicativo que já faz parte da sua rotina.
A potência máxima suportada está ligada à amperagem. Modelos de 10 A aguentam aparelhos de até 2 200 W em 220 V (ou 1 270 W em 127 V). Para eletrodomésticos que puxam mais corrente — ar-condicionado portátil e forno elétrico, por exemplo — é preciso um modelo de 16 A ou 20 A. Conectar um aparelho acima do limite causa superaquecimento e risco de incêndio.
No lado do software, quem já usa lâmpadas ou câmeras Tuya / Smart Life ganha ao escolher a Ekaza, porque todos os dispositivos ficam no mesmo app. Quem prefere um app mais enxuto e não tem outros dispositivos conectados pode começar pelo Tapo (TP-Link) ou pelo Positivo Casa Inteligente. Os dois funcionam bem com Alexa e Google Assistente, que é onde as automações mais úteis acontecem.
Nenhum dos modelos listados exige hub ou gateway. Todos se conectam direto à rede Wi-Fi de 2,4 GHz do roteador doméstico. Redes de 5 GHz não são compatíveis.
O processo é parecido em todas as marcas e leva de dois a cinco minutos:
Depois de configurada no app, vincule a tomada ao assistente de voz. No Google Home, acesse "Dispositivos" e busque a integração da marca (Tapo, Smart Life, Positivo ou Ekaza). Na Alexa, habilite a skill correspondente e peça para "descobrir dispositivos". Em ambos os casos, as tomadas aparecem com o nome que você definiu.
A tomada inteligente rende mais quando a rotina dispensa o celular. As automações a seguir podem ser criadas pelo app da tomada ou pelo assistente de voz:
Antes de plugar qualquer aparelho na tomada inteligente, confira a etiqueta de potência (em watts) ou a corrente nominal (em ampères) do equipamento. O cálculo é direto: potência (W) dividida pela tensão da rede (127 V ou 220 V) resulta na corrente em ampères. Se o resultado ultrapassar a amperagem da tomada, o modelo não é adequado.
Aparelhos com motor de partida, como compressores de geladeira e ar-condicionado, podem ter picos de corrente no momento em que ligam. Nesses casos, usar uma tomada com folga de amperagem (20 A em vez de 16 A, por exemplo) é mais seguro.
Já os equipamentos que dependem de botão físico para funcionar precisam ficar com o botão na posição "ligado" para que a tomada inteligente controle a alimentação elétrica. Se o aparelho exigir um toque no painel após receber energia, a automação não terá efeito.