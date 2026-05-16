Qual é a melhor tomada inteligente? Modelos, preços e como automatizar aparelhos em casa

É possível ligar a cafeteira antes de sair da cama ou desligar o ventilador por comando de voz sem tocar em nenhum botão, com um dispositivo que custa menos de R$ 100 e nem exige obra ou conhecimento técnico para instalar: a tomada inteligente.

As tomadas inteligentes são o ponto de partida mais acessível para quem quer automatizar a casa. Os modelos vendidos no Brasil cobrem desde abajures até aparelhos de ar-condicionado de parede.

O que muda entre os modelos é a amperagem (que define a potência máxima suportada) e o aplicativo de controle. Alguns incluem monitoramento de consumo em tempo real; outros, não. Confira as opções com melhor relação entre preço e funcionalidade e veja o passo a passo de como montar automações que dispensam o uso do app no dia a dia.

Quais são as melhores tomadas inteligentes à venda no Brasil?

Há quatro modelos que se destacam pela estabilidade de conexão, compatibilidade ampla com assistentes de voz, boa disponibilidade em grandes varejistas brasileiros e preço abaixo de R$ 150. São eles:

TP-Link Tapo P110: suporta aparelhos de até 10 A (2 400 W) e mostra no app Tapo quanto cada equipamento consome de energia em tempo real. Funciona com Alexa, Google Assistente, Samsung SmartThings e IFTTT. O corpo é compacto o suficiente para não bloquear a tomada vizinha. Custa entre R$ 65 e R$ 110 nos principais varejistas;

Ekaza EKAT-T205-20A: com 20 A (até 4 400 W em 220 V), é a opção para quem precisa automatizar aparelhos pesados, como ar-condicionado de janela ou aquecedor. Também mede o consumo de energia. Pode ser controlada pelo app Ekaza, pelo Tuya Smart Life ou por voz via Alexa e Google Assistente — o que facilita integrar com outros dispositivos Tuya que o usuário já tenha. Preço de referência: entre R$ 60 e R$ 100;

Positivo Smart Plug Wi-Fi: modelo de entrada (10 A / 1 000 W), com app próprio em português (Positivo Casa Inteligente) e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Dá conta de ventiladores, luminárias, carregadores e umidificadores de ar. Preço de referência: entre R$ 65 e R$ 150, com variação grande entre lojas;

Positivo Smart Plug Max: versão reforçada do modelo anterior, com 16 A (1 600 W) e monitoramento de consumo. Os pinos são de 4,8 mm (encaixe em tomadas de 20 A), o que a diferencia do Smart Plug comum. Mesmo app e mesmos assistentes de voz. A partir de R$ 90, cobre cafeteiras de cápsulas e ferros de passar.

Como escolher a tomada inteligente certa?

A escolha depende tanto da potência do aparelho que será conectado quanto do aplicativo que já faz parte da sua rotina.

A potência máxima suportada está ligada à amperagem. Modelos de 10 A aguentam aparelhos de até 2 200 W em 220 V (ou 1 270 W em 127 V). Para eletrodomésticos que puxam mais corrente — ar-condicionado portátil e forno elétrico, por exemplo — é preciso um modelo de 16 A ou 20 A. Conectar um aparelho acima do limite causa superaquecimento e risco de incêndio.

No lado do software, quem já usa lâmpadas ou câmeras Tuya / Smart Life ganha ao escolher a Ekaza, porque todos os dispositivos ficam no mesmo app. Quem prefere um app mais enxuto e não tem outros dispositivos conectados pode começar pelo Tapo (TP-Link) ou pelo Positivo Casa Inteligente. Os dois funcionam bem com Alexa e Google Assistente, que é onde as automações mais úteis acontecem.

Nenhum dos modelos listados exige hub ou gateway. Todos se conectam direto à rede Wi-Fi de 2,4 GHz do roteador doméstico. Redes de 5 GHz não são compatíveis.

Como instalar e configurar uma tomada inteligente?

O processo é parecido em todas as marcas e leva de dois a cinco minutos:

Encaixe a tomada inteligente na tomada da parede; Baixe o app correspondente (Tapo, Ekaza, Smart Life ou Positivo Casa Inteligente) e crie uma conta; No app, toque em "Adicionar dispositivo" e selecione "Tomada" ou "Smart Plug"; Conecte o celular à rede Wi-Fi de 2,4 GHz e siga as instruções na tela — o app localiza a tomada e vincula ao seu cadastro; Dê um nome descritivo ao dispositivo: "Tomada da Cafeteira", "Ventilador do Quarto". Esse nome será usado nos comandos de voz.

Depois de configurada no app, vincule a tomada ao assistente de voz. No Google Home, acesse "Dispositivos" e busque a integração da marca (Tapo, Smart Life, Positivo ou Ekaza). Na Alexa, habilite a skill correspondente e peça para "descobrir dispositivos". Em ambos os casos, as tomadas aparecem com o nome que você definiu.

Quais automações funcionam no dia a dia?

A tomada inteligente rende mais quando a rotina dispensa o celular. As automações a seguir podem ser criadas pelo app da tomada ou pelo assistente de voz:

Agendamento por horário: a função mais básica e útil. Exemplos: programar o repelente elétrico para ligar às 18h e desligar às 6h; desligar a TV da sala à meia-noite para evitar consumo em stand-by. Essa configuração fica salva no próprio plug e funciona mesmo se o celular estiver desligado.

a função mais básica e útil. Exemplos: programar o repelente elétrico para ligar às 18h e desligar às 6h; desligar a TV da sala à meia-noite para evitar consumo em stand-by. Essa configuração fica salva no próprio plug e funciona mesmo se o celular estiver desligado. Rotina de voz: no app da Alexa ou do Google Home, crie uma rotina vinculada a uma frase. Ao dizer "Alexa, bom dia", a assistente pode ligar a cafeteira e o abajur da cozinha ao mesmo tempo. "OK Google, boa noite" pode desligar todas as tomadas da sala de uma vez. Para isso, agrupe os dispositivos em um "cômodo" dentro do app.

no app da Alexa ou do Google Home, crie uma rotina vinculada a uma frase. Ao dizer "Alexa, bom dia", a assistente pode ligar a cafeteira e o abajur da cozinha ao mesmo tempo. "OK Google, boa noite" pode desligar todas as tomadas da sala de uma vez. Para isso, agrupe os dispositivos em um "cômodo" dentro do app. Automação por condição: disponível em apps como Smart Life e Tuya. Permite usar gatilhos como horário do pôr do sol (para ligar luzes externas) e localização do celular (para desligar aparelhos ao sair de casa). Esse tipo de automação exige mais configuração, mas elimina qualquer interação manual.

disponível em apps como Smart Life e Tuya. Permite usar gatilhos como horário do pôr do sol (para ligar luzes externas) e localização do celular (para desligar aparelhos ao sair de casa). Esse tipo de automação exige mais configuração, mas elimina qualquer interação manual. Controle por grupo: nos apps de assistente de voz, é possível agrupar várias tomadas em um único comando. Um grupo chamado "Sala" pode incluir a tomada da TV, do som e do abajur. Ao dizer "desligue a sala", os aparelhos param ao mesmo tempo. Essa função já vem embutida no Google Home e no app Alexa, sem necessidade de configuração extra no app da tomada.

O que verificar antes de conectar um eletrodoméstico?

Antes de plugar qualquer aparelho na tomada inteligente, confira a etiqueta de potência (em watts) ou a corrente nominal (em ampères) do equipamento. O cálculo é direto: potência (W) dividida pela tensão da rede (127 V ou 220 V) resulta na corrente em ampères. Se o resultado ultrapassar a amperagem da tomada, o modelo não é adequado.

Aparelhos com motor de partida, como compressores de geladeira e ar-condicionado, podem ter picos de corrente no momento em que ligam. Nesses casos, usar uma tomada com folga de amperagem (20 A em vez de 16 A, por exemplo) é mais seguro.

Já os equipamentos que dependem de botão físico para funcionar precisam ficar com o botão na posição "ligado" para que a tomada inteligente controle a alimentação elétrica. Se o aparelho exigir um toque no painel após receber energia, a automação não terá efeito.