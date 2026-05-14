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CEO do Google admite maior defeito em entrevista: 'Sou extremamente impaciente'

Fábio Coelho troca a mesa do recrutador pela cadeira do candidato em nova série de vídeos da EXAME, "Temos Vagas"

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17h41.

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Fabio Coelho, CEO do Google Brasil, passou anos conduzindo entrevistas, analisando currículos e decidindo quem avança ou não em processos seletivos. Agora, os papéis se inverteram.

No "TEMOS VAGAS", novo programa em vídeo da EXAME, ele deixa a cadeira de recrutador para ocupar o lugar do candidato. Desta vez, o currículo avaliado é o dele.

E a pergunta que ele vai responder — a mesma que já fez a tantos outros — é bastante conhecida: por que devo te contratar?

Para Coelho, não existe exatamente um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O que existe é uma mescla entre as duas coisas — o que no mundo corporativo se chama de work-life blend.

Coelho está no Google Brasil há 15 anos, desde 2011, e viu o país e a empresa se transformarem juntos: da era do Orkut à inteligência artificial, da tecnologia como acessório à tecnologia como infraestrutura central da economia. Ao mesmo tempo, nas horas vagas, gosta de viajar e surfa.

Nesse intervalo, mudou também a sua vida fora do trabalho.

Quando entrou no cargo, tinha quatro filhas com idades entre 5 e 12 anos. Hoje elas são adultas e uma mora na China.

"A possibilidade de participar da vida dela à distância só é possível por causa da tecnologia", disse à EXAME em entrevista publicada anteriormente.

A trajetória vai além do pessoal. No "TEMOS VAGAS", Coelho responde sobre gestão, liderança e os aprendizados que acumulou em durante a sua carreira. Sobre o modelo de comando e controle que abandonou e também sobre o feedback que receberia de seus colegas.

E, como é clássico nos processos seletivos, se tivesse um super-poder, ele gostaria de ver o mundo de cima — assim como no Google Earth.

Fábio Coelho, CEO do Google Brasil, no

Fábio Coelho: CEO do Google Brasil foi 1º candidato do 'Temos Vagas' (Google/Reprodução)

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