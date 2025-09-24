Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android

O Google anunciou um novo recurso para usuários que possuem dispositivos Android. Agora é possível editar imagens utilizando inteligência artificial no Google Fotos, com comandos em linguagem natural, seja por voz ou texto, para que a ferramenta Gemini realize alterações nas imagens.

De acordo com empresa, a função simplifica o processo de edição, dispensando o conhecimento prévio de ferramentas específicas dentro do aplicativo. O recurso estava disponível inicialmente apenas em celulares Pixel 10, lançados em agosto nos Estados Unidos, e agora foi expandido para mais usuários da plataforma Android.

Como funciona a edição por IA no Google Fotos

Para acessar a novidade, basta tocar em “Ajude-me a editar” dentro do editor. O usuário pode descrever como deseja modificar a imagem, optar por sugestões automáticas fornecidas pelo Gemini ou simplesmente solicitar que a IA faça melhorias gerais.

Entre os recursos disponíveis estão ajustes de iluminação, remoção de elementos indesejados, restauração de imagens antigas e inserção de objetos criados por IA para composições criativas. Além disso, é possível refinar os resultados com pedidos de acompanhamento.

O Google informou que a edição por inteligência artificial está disponível para usuários maiores de 18 anos, nos Estados Unidos, em inglês.

Junto à expansão da edição por IA, o Google Fotos também passou a oferecer suporte às Credenciais de Conteúdo C2PA, que indicam quando uma imagem foi gerada ou modificada por inteligência artificial. Esse recurso, antes restrito aos dispositivos Pixel, também foi estendido para Android.