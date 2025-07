Google libera recurso para transformar fotos em vídeos com IA no Gemini

O Google anunciou uma atualização do Gemini que permite transformar fotos em vídeos curtos usando o modelo Veo 3 de inteligência artificial. O recurso está disponível apenas para assinantes dos planos AI Pro e AI Ultra do Google One, que custam R$ 96,99 e R$ 1.209,90 por mês, respectivamente.

A nova função dispensa o uso de plataformas externas para criar vídeos a partir de imagens. Para usá-la, basta selecionar a opção “Vídeo” na barra de ferramentas do Gemini, carregar uma foto e digitar um prompt — que pode incluir descrições detalhadas, diálogos ou áudio. A geração leva alguns minutos, já que o processamento é pesado.

Não há cobrança extra por vídeo criado, mas o Google impôs limites de uso diário: três vídeos para o plano AI Pro e cinco para o AI Ultra. Os clipes gerados têm resolução de 720p e até oito segundos de duração. Não há ferramenta de edição para os resultados — se o vídeo não ficar como esperado, o usuário precisará gerar outro dentro do limite disponível.

O Veo 3 é o modelo mais avançado do Google para geração de vídeos com IA. Lançado em maio de 2025 durante a Google I/O, ele se destacou por criar cenas com nível alto de realismo, resolvendo problemas comuns de versões anteriores, como distorções em mãos ou falta de consistência entre objetos e personagens.

Nas redes sociais, usuários já compartilham criações que imitam telejornais ou entrevistas, muitas vezes com tom humorístico e até absurdo. O uso, no entanto, levanta preocupações sobre desinformação e vídeos falsos realistas.

Até recentemente, o Veo 3 só estava disponível no Flow, ferramenta premium do Google para geração e edição avançada. Mesmo lá, o uso era limitado: assinantes do AI Pro recebiam 1.000 créditos por mês, com cada vídeo custando 100 créditos, sem possibilidade de recarga.

Com a chegada ao Gemini, a geração de vídeos fica mais acessível — ainda que restrita a planos pagos e com limites de criação diários bastante baixos. Segundo o Google, a ampliação do recurso faz parte de uma estratégia para integrar IA generativa diretamente em seus principais serviços.